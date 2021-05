Valkoposkihanhet lähteneet muuttomatkalle, päämuutto mahdollisesti viikonloppuna

Jaa

Edellisen viikonlopun lämpimät säät innostivat valkoposkihanhia lähtemään muuttomatkalle. Muutto on kuitenkin vasta alussa ja päämuuton odotetaan tapahtuvan tulevana viikonloppuna tai ensi viikon alussa.

Valkoposkihanhimuutto nytkähti ennusteen mukaisesti eteenpäin viikonloppuna. Tuhansien valkoposkihanhien sekä metsä- ja tundrahanhien muuttoja havaittiin sunnuntaina Länsi-Uudeltamaalta Pohjois-Karjalaan, enimmillään laskettiin Rautjärven Simpeleellä 40 000 muuttavaa hanhea. Muutto on kuitenkin vasta alussa, siitä todistavat myös satelliittilähetinhanhien sijainnit.

Hollantilaisten seurannassa olleista noin 40 valkoposkihanhesta nyt neljä on Suomessa, joista kaksi Pohjois-Karjalassa, yksi Kymenlaaksossa ja yksi ilmeisesti pesimään mielivä lintu on ollut Helsingissä jo kauan. Yksi lintu on jo kaukana Venäjällä, normaalireitistä poikkeavasti Arkangelin eteläpuolella. Lisäksi yksi lähetinvalkoposkihanhi on Virossa ja toinen Ruotsissa, kaikki loput reilut 30 lähetinhanhea oleilevat edelleen talvialueilla Hollannin, Pohjois-Saksan ja Tanskan alueella.

Viikonlopun muuton jäljiltä valkoposkihanhia on kerääntynyt viisinumeroinen määrä usealle alueelle, eniten Kymenlaakson, Parikkalan seudulle ja Keski-Karjalan pelloille. Kiteen – Tohmajärven alueella oli maanantaina yli 60 000 ja Parikkalassa noin 30 000 paikallista valkoposkihanhea.

Sääennusteet lupailevat päämuuttoa jo viikonlopulle. Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen sanoo:

”Muuttosää kohti Suomea on aluksi suotuisa. Itämerelle saapuvat tai Baltiassa jo olevat valkoposkihanhet hyötyvät eteläkaakkoisesta hyvin lämpimästä myötätuulivirtauksesta, joka työntää lintuja pohjoiselle reitille Suomeen. Niinpä hanhimuutto kiihtyy Suomessa, eikä näytä ohittavan meitä Venäjän puolelta. Torstaista perjantaihin muutto todennäköisesti jarruuntuu, koska kohtalainen-navakka tuuli Pohjois-Itämerellä ja Suomenlahdella kääntyy itään; lisäksi perjantaina on kuurosateita.

Muuttoa edistävä, nyt myöhässä oleva peltokasvillisuuden vihreä aalto etenee tällä viikolla ripeästi pohjoista kohti lämpimien säiden vuoksi. Lauantaista alkaen tuuli on heikkoa tai myötäistä, joten valkoposkihanhien päämuutto Suomessa on odotettavissa viikonloppuna tai ensi viikon alussa.”

Hanhitilanneraportti on koottu BirdLifen, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä, ja se julkaistaan verkossa osoitteessa https://www.birdlife.fi/hanhitilanne/

