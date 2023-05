Valkoposkihanhia Suomessa jo tuhansia

Viikon aikana valkoposkihanhien kevätmuutto eteni varsin ripeästi, vaikka Suomessa määrät ovat olleet vasta nelinumeroisia. Arktisesta pesimäkannasta lienee kuitenkin jo yli kolmasosa Suomessa, Ruotsissa ja etenkin Virossa.

Tiira-lintutietopalvelun mukaan muuttoa on tapahtunut Suomessa päivittäin, sekä ulkopuolelta tulleita että maan sisäistä liikkumista. Määrät ovat muutamia tuhansia, eniten havaittiin 28.4. Rautjärvellä: 4300 muuttavaa valkoposkihanhea. Paikallisia hanhia on ilmoitettu eniten 1.5. Orimattilasta, jossa havaittiin 9000 valkoposkihanhea.

Pääosa havainnoista on edelleen Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson "kolmiosta", mutta myös Etelä- ja Pohjois-Karjalassa on monin paikoin nähty yli tuhannen valkoposkihanhen kerääntymiä. Näiden seassa on edelleen satoja metsä- ja tundrahanhia.

Suomalaisten ja hollantilaisten GPS-lähetinhanhista viisi on Suomessa, joista yksi Somerolla, kolme edellä mainitussa "kolmiossa" Kymenlaakson nurkilla, sekä pohjoisin Liperissä. Virossa on jo 12 GPS-lähetinhanhea, Ruotsissa kolme ja loput noin 25 ovat edelleen Hollannin, Saksan ja Tanskan alueella.

Muuttoennusteen tulevalle viikolle laati Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen:

"Tämän viikon loppupuolella Suomessa vallitsee harvinaisen kylmä pohjoisenpuoleinen virtaus, jossa on yöpakkasta ja voi aluksi tulla lumikuuroja. Pohjoistuuli kuitenkin heikkenee vähitellen, kun korkeapaine lähestyy hitaasti Suomea lännestä. Tuuli ja näkyvyys ovat tällöin sangen hyvät valkoposkihanhille jatkaa kevätmuuttoa Hollannin-Tanskan-Baltian alueelta Suomeen.

Toisaalta ankarat yöpakkaset ja kylmä sää päivisinkin hidastanevat vihreän ruohon kasvua ja jarruttavat lintujen muuttohalua, mikä pidentää hanhien oleilua Etelä- ja Kaakkois-Suomen pelloilla. Vasta ensi viikolla ilmamassa lämpenee vähitellen tavanomaisiin lukemiin ja muutto voi voimistua selvästi."

Lähipäivinä muutto lienee siis melko vähäistä, mutta reipastuu sään salliessa. Edelleen kaikki Suomeen saapuneet valkoposkihanhet myös jäävät tänne odottamaan arktisen alueen talven väistymistä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä talvehtimisalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin pesimäalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

Lähteet ja linkkejä