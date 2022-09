Valkoposkihanhien muutto käynnistynyt

Valkoposkihanhien muutto käynnistyi vasta nyt toden teolla. Muutto alkoi torstaina 22.9.2022, jolloin kymmeniätuhansia valkoposkihanhia saapui Suomen ilmatilaan, osan hanhista laskeutuessa. Ensimmäinen päämuutto koettiin lauantaina 24.9. Tällöin pimeälle jatkuneella muutolla laskettiin torstaihin verrattuna moninkertaisia muuttajamääriä, ison osan hanhista lentäessä Suomen yli Viroon ja Ruotsiin.

Ilmeisesti sateet ja sumut jarruttivat muuton alkamista. Valkoposkihanhien ensimmäinen muuttoaalto saapui noin viikon keskimääräistä myöhemmin. Torstaina 22.9. suurin paikkakohtainen valkoposkihanhien muuttajamäärä oli Kontiolahden Pitkärannan 21 000. Seuraavana päivänä muutto oli vähäistä, mutta esim. Rääkkylän Oravilahdella oli 25 000 ja Iitin Sääksjärvellä 30 000 paikallista valkoposkihanhea.

Lauantain 24.9. aamun kohtalainen valkoposkihanhimuutto voimistui kovaksi illansuussa. Suurimmat muutot koettiin idässä, esim. Rääkkylän Oravisalossa 107 000 hanhea (luku sisältää määrittämättömät hanhet, jotka todennäköisesti olivat valkoposkihanhia). Hanhien päävirta meni Joensuun korkeudelta lounaaseen. Tavallisella lajin pääreitillä rajan pinnassa muutti metsähanhia enemmän kuin valkoposkihanhia.

Seuraavana aamuna Viron Põõsaspeassa laskettiin 105 000 ja Gotlannin Kuppenissa 17 500 muuttavaa valkoposkihanhea. Suomessa havaittiin yli 10 000 hanhen muuttoja Pohjois-Karjalasta Helsinkiin. Paikallisia hanhia eniten oli Kouvolan Muhniemessä 60 000, Rääkkylän Oravilahdessa 48 000 ja Orimattilan Villikalanjärvellä 40 000.

Suomeen on myös saapunut GPS-lähettimillä varustettuja valkoposkihanhia, joista osa on jo muuttanut ohi Suomen. Kaikkien alueella olevien lähetinhanhien paikkaa ei vielä saada, sillä monen kuukauden verkon ulkopuolella olon aikana dataa on kertynyt niin paljon, että datan lähettämiseksi tarvitaan hyvät verkkoyhteydet ja paljon valoa.

Suomalaisia GPS-lähettimiä on toimintakykyisinä arviolta alle viisikymmentä, hollantilaisia parikymmentä. Näistä ainakin 5 on jo Virossa, 9 Suomessa ja 9 jossakin Suomen tienoilla ilman tarkempaa paikkaa. Kolmasosa lähetinhanhista on siis liikkeellä täällä päin.

Muuttajamäärien ja GPS-hanhien perusteella voidaan arvioida jo puolen miljoonan valkoposkihanhen saapuneen Suomeen tai ohittaneen maamme. Ehkä jopa puolet jo menneistä muutti Suomen yli laskeutumatta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi järjestävät tänään koordinoidun valkoposkihanhikartoituksen

Paikallismääriin saadaan hyvä tarkennus tänään tiistaina 27.9., kun Pohjois-Karjalan ELY, Luonnonvarakeskus ja BirdLife Suomi järjestävät koordinoidun valkoposkihanhikartoituksen suuressa osaa Pohjois-Karjalaa. Samanlaisen laskennan järjestävät Kaakkois-Suomen ELY ja BirdLife Suomi lauantaina 1.10. Parikkalan seudulla.

Tulevan viikon muuttoennuste

Tulevan viikon sääennusteen antaa Ilmatieteenlaitoksen tutkija Mika Rantanen:

”Mitään suuria muutoksia ei tapahdu säässä tällä viikolla. Virtaus on pääosin idästä, mikä voisi tuoda valkoposkihanhia Suomeen melko läntistä reittiä. Ongelmana on arvioida sitä, milloin lintuja lähtee lähtöalueilta.

Tiistai: Idässä ja kaakossa sadekuuroja, mutta muuten pääosin poutaista. Heikkoa itä- tai kaakkoistuulta. Muuttosää on hyvä. Kaninin niemimaalla ja siitä itään on kaakkoistuulta.

Keskiviikko: Pilvipoutaa, ja lähinnä keski- ja kaakkoisosassa maata mahdollisesti sadekuuroja. Virtaus idästä parantuu entisestään. Muuttosää on hyvä.

Torstai: Matalapaine lähestyy hiljalleen lounaasta Suomeen, ja sadekuurot yleistyvät. Itä- ja koillistuulta, eli hyvää myötätuulivirtausta Suomessa. Kaninilla ja Novaja Zemljalla enimmäkseen etelä/kaakkoistuulta. Muuttosää kohtalainen sadekuurojen takia, mutta tuulet ovat kohdillaan.

Perjantai: tuuli kääntyy kaakkoiseksi Suomessa matalapaineen saapuessa. Heikkoja sateita. Virtaus muuttunee hieman huonommaksi.

Jatko: vaikuttaa siltä, että matalapaineen myötä etelä/lounaisvirtaus sateineen saavuttaa lähtöalueet, mikä voisi patouttaa muuttoa.”

Viikon aikana valkoposkihanhia todennäköisesti muuttaa lisää Suomeen ilman suuria ryntäyksiä. Maamme sisällä tapahtunee siirtymistä lounaaseen peltoaukeilta ja maakunnasta toiselle.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Viimevuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja