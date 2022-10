Valkoposkihanhilla vilkas viikko

Kuluneen viikon aikana valkoposkihanhien muutto edistyi reilusti. Useana päivänä havaittiin kymmeniä tuhansia muuttavia hanhia ja isoja paikalliskerääntymiä. Voidaan arvioida jo kahden kolmasosan Barentsinmeren valkoposkihanhikannasta edenneen Suomeen tai Suomen yli.

Valkoposkihanhien liikehtimistä lounaaseen on tapahtunut käytännössä joka päivä ja monena yönä. Viime viikolla 28.–29.9. idästä saapunut saderintama ajatti muuttoa kauas sisämaahan aina Pohjois-Savoon ja Keski-Suomeen saakka. Esimerkiksi Savonlinnan Puruvedellä havaittiin 50 000 muuttavaa hanhea, valtaosa valkoposkihanhia.

Seuraava iso muutto oli maanantaina 3.10., jolloin kaakkoisrajalta muutti Outokummun korkeudelle saakka kymmeniä tuhansia hanhia. Tällöin tundrahanhi oli lähes yhtä isossa roolissa kuin valkoposkihanhi. Voidaan karkeasti arvioida silloin muuttaneen ja muuttoa jatkaneen muutama sata tuhatta valkoposkihanhea. Muutto jatkui pimeälle.

Jakson suurimmat paikalliskerääntymät arvioitiin totutusti Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson isolla viljelyalueella, jossa useassa paikassa yli 30 000 valkoposkihanhen kerääntymiä. Eniten arvioitiin 27.9. Iitin Sääskjärvellä, 100 000 hanhea.

Myös Pohjois-Karjalassa on lepäillyt paljon valkoposkihanhia, tiistaina 27.9. yhteislaskennassa päästiin lähes 270 000 valkoposkihanheen, eniten Liperissä.

Yhteislaskenta toteutettiin lauantaina 1.10. myös Parikkalassa, jossa koko syksyn aikana on tavattu tavallista vähemmän valkoposkihanhia. Yhteislaskennassa jäätiinkin kauas tavanomaisista luvuista, yhteensä havaittiin vajaat 30 000 valkoposkihanhea.

GPS-lähettimillä varustetut valkoposkihanhet kertovat myös muuton edistymisestä. Suomalaisen ja hollantilaisen projektien yhteenlasketuista kaikkiaan vajaasta 70 lähetinhanhesta 11 on edennyt ohi Suomen Viroon, Ruotsiin ja Tanskaan. Suomessa on ainakin 20 hanhea, joista yksi on Pirkanmaalla, 11 Itä-Uusimaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueella, kaksi Etelä- ja neljä Pohjois-Karjalassa sekä kaksi Etelä-Savossa. Suomessa tai lähialueella on myös useita GPS-hanhia, joiden paikkaa ei vielä tiedetä.

Loppuviikon säät eivät suosi muuttoa

Entä mitä on ennusteissa luvassa kuluvalle viikolle? Ilmatieteen tutkija Mika Rantanen kommentoi:

”Hyvä muuttovirtaus jatkuu vielä tiistaina. Sen jälkeen virtaus vaihtuu lounaiseksi tuoden lämpimämpää ilmaa, sateita ja kovia tuulia. Tämä hidastaa muuttoa.

Tiistai: Matalapaine Suomen kaakkoispuolella kierrättää sateita idästä Suomeen. Varsinkin aamulla yleisesti sadetta, mutta iltapäivällä poutaantuvaa. Tuuli on erittäin hyvä kaikelle arktiselle vesi- ja rantalintumuutolle.

Keskiviikko: Heikkotuulinen aamu, mutta illalla virtaus kääntyy lounaiseksi. Länteen saapuu sateita, idässä päivä on poutainen. Aamulla vielä hyvä/kohtalainen muuttosää, mutta vastatuuli voimistuu päivän mittaan, mikä heikentää muuttoa.

Torstai: Voimakasta lounaistuulta, johon liittyy myös sateita. Lännessä jopa myrskyä. Vastatuuli ylettää aina Venäjälle saakka, joten muuttosää on huono.

Perjantai: Länsi- ja lounaistuuli jatkuu koko maassa, vaikkakin vähän heikentyneenä. Suurimmassa osassa maata poutaa ja osittain aurinkoista. Hanhille epäedullinen virtaus jatkuu.

Jatko: Lauantaina näyttäisi saapuvan seuraava sadealue lounaistuulen kera. Vastatuulitilanne jatkuu todennäköisesti ainakin ensi viikon alkuun asti.”

Viimeistä isoa muuttoa joudutaan odottelemaan todennäköisesti ainakin ensi viikkoon. Tätä kirjoittaessa on epäselvää, kuinka paljon maanantain hanhimuuton jäljiltä paikallisia valkoposkihanhia Suomessa lepäilee, mutta tämä selvennee viikon mittaan.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Viimevuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

