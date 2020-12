Valmistaudu vapauteen on inspiroiva kirja uudelle eläkeläiselle

Eläkkeelle jäämisen haasteita pohtii tai kohtaa kasvava joukko ihmisiä. Suomessa yli 65-vuotiaita on jo 1,2 miljoonaa (2019) ja määrä kasvaa.

Ilo uudesta elämänvaiheesta ja samaan aikaan merkityksettömyys, identiteetin menetys ja yhteisöllisyyden puute kuuluvat monen tuoreen eläkeläisen ensijärkytyksiin.

Pirkko Kasasen rohkaiseva Valmistaudu vapauteen -opas auttaa näkemään monia mahdollisuuksia eläkeajassa. Kirja antaa tukea merkityksen ja identiteetin rakentamiseen sekä hyvän seuran tunnistamiseen. Se nostaa esiin käytännön kysymyksiä asumisesta sekä kannustaa raivaamaan niin komeroita kuin aikatauluakin ja pitämään huolta itsestä. Täytettävä työkirjaosuus aktivoi oivalluksiin ja omannäköisiin ratkaisuihin.

Pirkko Kasanen (s. 1954) on eläkkeellä oleva asiantuntija, jonka työuraan on kuulunut tutkimusta, organisointia, johtamista ja yrittäjyyttä. Hän on perehtynyt energian ja ympäristön lisäksi ikäihmisten elämään.

Kirja ilmestyy 8.1.2021.

