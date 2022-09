Valmiustoimikunnan tilannekuvassa nousivat esiin huoltovarmuus, kyberturvallisuus ja verkostojen voima

Huoltovarmuuskatsauksessa todettiin, ettäSuomen sähköntuotantojärjestelmä toimii normaalisti. Tulevan talven mahdollisiin sähkönsaantiongelmiin on keskeisen infrastruktuurin osalta jo laajalti varauduttu ja Suomen huoltovarmuutta vahvistetaan vielä kelluvalla LNG-aluksella, jonka Fortum sijoittaa Inkoon-satamaansa. Useimmissa organisaatioissa on myös pohdittu keinoja sähkönkulutuksen hallintaan sekä normaalioloissa että tilanteissa, joissa sähkönsaantia on rajoitettava.

Vastaanottokeskukset ja kunnan tarjoama majoitus vetävät ukrainalaisia

Sotapakolaisten määrä Ukrainasta on viime kuukausien aikana tasaantunut. Tilapäisen suojelun hakemuksia tulee nyt noin 700 viikossa. Kaikista helmikuun puolen välin jälkeen jätetyistä suojeluhakemuksista on Lounais-Suomessa vastaanotettu toiseksi eniten Helsingin alueen jälkeen (Helsinki 7049, Varsinais-Suomi 6739).

Satokauden päättyminen ja kausityövoiman kysynnän hiipuminen ohjaavat syksyn ja tulevan talven osalta pakolaisten majoittumista yhä enemmän vastaanottokeskuksiin ja kuntien järjestämiin asuntoihin.

Alueelliset verkostot ovat tukena riskien ja uhkien ennakoinnissa

Sekä valmiustoimikunnan että Traficomin arvion mukaan kyberturvallisuuden uhkataso on Suomessa yllättävänkin hiljaisen kevään ja kesän jälkeen noussut. Liikkeellä on niin haittaohjelmia ja palvelunestohyökkäyksiä kuin tietojenkalastelua ja kiristysyrityksiäkin. Hyökkäysten ja haittaoperaatioiden takana olevia tahoja ei ole mahdollista varmuudella todentaa, joskin taustalla näyttäisivät vaikuttavan ainakin Venäjä ja Kiina.

-Riski- ja uhkatilanteiden ennakointi ja niiden taklaaminen onnistuu parhaiten, kun yhdistämme voimamme, sanoo aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

-Edellisviikolla järjestimme Turussa seminaarin, jossa alustimme alueellisen kyberpuolustuksen ympärille järjestäytymistä. Kaavailemme verkostoon viranomaisten, elinkeinoelämän ja it-teknologian edustajia toimimaan koulutuksen, harjoittelun ja tiedonvaihdon merkeissä.

Kyberturvallisuuden lisäksi valmiustoimikunta keskusteli tarpeesta perustaa alueen viranomaisista koostuva materiaalisen varautumisen yhteistyöryhmä. Lisäksi kunnista siirtyy vuodenvaihteessa sote- ja pelastustoimen henkilöstöä hyvinvointialueelle, jolloin tarvitaan keinoja olemassa olevien verkostojen muokkaamiseksi uuteen ympäristöön sopiviksi ja osaamisen säilyttämiseksi näissä verkostoissa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen summasi valmiustoimikunnan syyskuisen tilannekatsauksen toteamalla tyytyväisenä, että viranomaisyhteistyö varautumisasioissa toimii alueella mainiosti. Viimeviikkoinen Puolustusvoimien organisoima paikallispuolustusharjoitus onnistui erinomaisesti ja ensi viikolla alkavassa AURORA22-valmiusharjoituksessa myös kunnat pääsevät harjoittelemaan varautumista yhdessä.

Lisätietoja

ylijohtaja Leena Räsänen, leena.rasanen@avi.fi, 0295 017 385

pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo, unto.usvasalo@avi.fi, 050 312 8977

Lounais-Suomen aluehallintovirasto