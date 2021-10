Valokarnevaali huipentaa Linnanmäen huvikauden – karnevaalitunnelmassa mukana uusia peilihahmoja ja pyroshow

Suosittu Valokarnevaali järjestetään tänä vuonna jo 15. kerran. Tapahtuman ajaksi Linnanmäki pukeutuu entistä suurempaan valojen ja värien loisteeseen. Huvittelijat pääsevät ihastelemaan peili- ja valoinstallaatioita sekä tapaamaan alueella kulkevia valohahmoja. Tällä kaudella pääsee myös tutustumaan aivan uusiin, säkenöiviin Peilirouva- ja Peiliherra-hahmoihin. Lisäksi 70-vuotisjuhlavuottaan viettävä Vuoristorata loistaa Valokarnevaalin ajan erikoisvalaistuksessa.

Valokarnevaali alkaa torstaina 14. lokakuuta ja päättyy sunnuntaina 24. lokakuuta. Myös Valokarnevaalilla rajataan päivittäisiä kävijämääriä terveysturvallisen huvittelun varmistamiseksi. Tapahtumaelämyksen portit aukeavat 15 euron sisäänpääsylipulla tai rannekkeella. Jos on ostanut rannekkeen ennakkoon, voi käydä varaamassa Linnanmäen verkkokaupasta maksuttoman sisäänpääsyn tietylle huvipäivälle.

– Odotamme innolla, että pääsemme kahden vuoden tauon jälkeen kutsumaan huvittelijat elämykselliselle Valokarnevaalille, joka tarjoaa jälleen upean huipennuksen huvikaudellemme. Haluammekin jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia asiakkaitamme, kumppaneitamme sekä Linnanmäen hupimestareita, jotka yhdessä auttavat varmistamaan varojen jakamisen Lasten Päivän Säätiön kautta lastensuojelutyön tukemiseen, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo.

Karnevaalitunnelmaa päivittäin huvipuiston alueelle tuovat sambakoulu Império do Papagaio ja valotaideryhmä Belenos Group of Arts. Linnanmäellä nähdään joka ilta myös valovoimaisia konsertteja, mm. Konsta Hietanen, Teflon Brothers ja Jesse Markin. Huvikauden päättävänä sunnuntaina juhlitaan Olavi Uusivirran konsertilla. Uutuutena on myös neljänä iltana järjestettävä näyttävä syysillan valaiseva pyroshow.

