Valokuituliittymien markkinointi käy kuumana – kuluttajan kannattaa olla tarkkana sopimusehtojen kanssa

Suomen valokuitumarkkinassa on käynnissä kova verkkojen rakennusbuumi. Suomi on ollut muita Euroopan maita jäljessä valokuituverkkojen kattavuudessa, mutta viime kesänä verkkoja rakennettiin Suomessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi Suomen johtavalla valokuituverkkojen rakentajalla Valokuitunen Oy:llä on tänä vuonna yksistään käynnissä lähes 200 verkonrakennusprojektia eri puolilla Suomea.

Valokuitusen toimitusjohtajan Heikki Kauniston mukaan kuumenevassa kilpailussa kuluttajan tulee olla erityisen tarkkana sopimusehtojen suhteen. - Aina kun markkinaosuuksista käydään kova kamppailu alalla kuin alalla, markkinoille tulee lukuisia eri toimijoita erilaisine lupauksineen kuluttajalle. Toimijoiden määrän kasvaessa kuluttajan on entistä vaikeampi tietää, mitä hänen pitäisi huomioida valokuituliittymäsopimusta solmiessaan. Liittymiä markkinoidaan nyt jopa 0 euron hinnalla, mutta vastapainona edulliselle liittymiselle on saatettu sopimusehtoihin asettaa palveluihin ja rakentamiseen liittyviä merkittäviä vastuita kuluttajalle, sanoo Kaunisto. - Kaikkien tutkimusten mukaan tietoliikenteen määrä kodeissa kasvaa eksponentiaalisesti. Sujuvat verkkoyhteydet ovat entistä tärkeämpi osa toimivaa arkea. Valokuitu on nopein ja ympäristöystävällisin teknologia kodin kasvaviin tiedonsiirron tarpeisiin. Nyt rakennettavat valokuituverkot kestävät seuraavat 50 vuotta, joten kyseessä on merkittävä sijoitus tulevaisuuteen. Kuluttajan on syytä perehtyä asiaan kunnolla, Kaunisto jatkaa. Valokuitunen listaa asiat, joita kuluttajan kannattaa huomioida ennen valokuitusopimuksen allekirjoittamista: Onko valokuitutarjoajan toimitusvarmuus riittävän korkea?



Ennen kuin sopimuksen valokuitutoimittajan kanssa solmii, kannattaa selvittää, miten todennäköisesti toimittaja kykenee rakentamaan kiinteistön valokuidun. Mikäli kyseinen toimittaja ei saa sitoutettua tarvittavaa määrää kotitalouksia mukaan hankkeeseen, verkkoa ei rakenneta.



Kuinka pitkä sitoutumisaika sopimuksessa on?

Valokuituverkkoa koskevat sopimukset saattavat sitouttaa kuluttajan ensin liittymän toimittamisen osalta kuudesta 36 kuukauteen ja sen jälkeen palveluiden ostamisen osalta vielä jopa 24 kuukauteen.



Onko kuluttajalla vapaus kilpailuttaa verkon palvelutarjoajat?

Kannattaa tarkistaa, onko kuitutoimittajan verkossa useita eri palveluntarjoajia. Näin vapaus valita oma nettiliittymä ja TV-paketti säilyy kuluttajalla, eikä siirry kuitutoimittajan määriteltäväksi.



Kuuluvatko verkon rakentamisen kustannukset valokuituverkon toimittajalle?

Valokuituliittymän toimituksen kuuluisi olla aina rakentajan vastuulla. Asennustyöt tulisi tehdä asiakkaan puolesta ilman ylimääräisiä veloituksia. Myös rakentamisen korjausjäljet kuuluisivat kuitutoimittajan vastuulle.



Onko myyntitilanteessa luvatut asiat kirjattu selkeästi sopimusehtoihin?

Kannattaa huolehtia, että myyntitilanteessa luvatut asiat löytyvät sopimuksesta tai muista materiaaleista. Kuitutoimittajan tulee myös selvittää asiakkaalle valokuituliittymään liittyvät velvoitteet ja vastuut yksityiskohtaisesti. Liittymän toimittajan on annettava todellisuutta vastaava kuva kuluttajan oikeuksista sekä lopullisesta laskutusmallista.



Millä ehdoilla ja hinnalla valokuitusopimuksen voi perua?

Peruutusmaksu vaihtelee kuitutoimijasta riippuen nollasta tuhansiin euroihin.

