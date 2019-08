Valokuvaaja Stefan Bremerin retrospektiivi päättyy Salossa su 8.9. / taiteilijatapaaminen pe 6.9.

Helsinkiläisen valokuvaajan ja valokuvataiteilijan Stefan Bremerin (s. 1953) laaja takautuva näyttely päättyy Salon taidemuseossa 8.9.

Stefan Bremerin (s. 1953) laaja retrospektiivinen näyttely Keskeltä ja täysillä on avoinna sunnuntaihin 8.9. asti Salon taidemuseossa. Stefan Bremer esittelee näyttelynsä taiteilijatapaamisen yhteydessä perjantaina 6.9. klo 14. Salon taidemuseoon on maksuton sisäänpääsy kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina, myös 6.9. jolloin Stefan Bremer on paikalla.

Stefan Bremerin näyttelyyn on mahdollista tutustua maksutta myös Salon Taiteiden yönä 5.9. klo 18-22, jolloin museossa soittaa Kabinettiorkesteri klo 19-19.30 sekä 20-20.30.