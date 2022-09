Akatemiatutkija Heikki Takalan tutkimuskohteen löytääkseen on kurkistettava kasvin, levän tai esimerkiksi syanobakteerin sisälle. Siellä solujen uumenissa majailee fytokromi – valoreseptori – jonka avulla solu reagoi valoon.

Kun fytokromiproteiini ja valolla ohjailtavuus valjastetaan tutkijan työkaluksi, etuina ovat muun muassa tarkkuus ja ekologisuus, sanoo Takala.

Heikki Takala ja tutkija Amit Srivastava ovat valmistelleet uutta, punaisella valolla ohjattavaa optogeneettistä työkalua, joka mahtuu syanobakteerin sisälle. Kun biokemiallinen tehdas on valmis, se tuottaa, mitä tutkijat haluavat: massoittain proteiineja, biomuovia tai biopolttoainetta.

”Valon avulla on helppoa ohjata kohdetta, fytokromin valoa aistiva osa on joko päällä tai pois päältä, eikä reaktion säätelemiseen tarvita kemikaaleja. Punainen valo myös etenee syvälle kudokseen tai liuokseen. Lisäksi se on tarkka, mahdollistaen jopa yksittäisten bakteerisolujen aktivoinnin”, Takala perustelee.

”Monet sovellukset biotekniikan tai vaikkapa lääketieteen alalla hyötyisivät paljon, jos niissä käytetyt kemikaalit ja muut kajoavat menetelmät voitaisiin korvata valolla”, hän sanoo.

Optogeneettisen työkalun ja proteiinitehtaan toiminnasta lisää JYUnity-verkkolehdessä: https://jyunity.fi/tieteessa/valolla-toimiva-solutehdas-tekee-tulosta-ilman-kemikaaleja/