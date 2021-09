HYVINKÄÄN KAUPUNKI

TIEDOTTAA 15.9.2021

Julkaistavissa klo 12.00



Hyvinkään Halossa kipinöi:



Valotaide, rakennusten valaistus ja kaupunkilaisten teokset kohtaavat kolmatta kertaa

Valotapahtuma Hyvinkään Halo tuo valoa pimeimpään aikaan jo kolmatta kertaa, tänä vuonna teemalla Valon kipinä. Hyvinkään Halo valaisee kaupungin 28.10.–7.11.2021.

Paikallisten toimijoiden kanssa yhdessä kehitetty tapahtuma on siirtynyt Hyvinkään kaupungin koordinointivaksi ja se jakautuu aiempaa selkeämmin kahteen eri osaan.

– Ensimmäisellä tapahtumaviikolla valokeilassa ovat Hyvinkään kaupungin sekä hyvinkääläisten yritysten ja yhteisöjen toteuttamat taidevalokohteet. Toisella viikolla kaupunkilaisten luovuus pääsee valloilleen ja kulttuuri- ja taidelaitokset avaavat ovensa tapahtuman kävijöille, sanoo kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso.

– Hyvinkään Halon toinen tapahtumaviikko on varattu kaupunkilaisten omille valoteoksille. Se, haluaako valaista kotipihansa omenapuun, rakentaa taloyhtiön pihalle salaisen puutarhan vai heräävätkö kummitukset Halloweenin aikaan lähimetsässä on kunkin vapaasti ideoitavissa. Tässä on tilaisuus käyttää mielikuvitusta ja valaista kaupunkia yhdessä, kannustaa Ruso.

Kaupunkilaiset, taloyhtiöt, naapurustot, yhdistykset tai vaikkapa kaveriporukat voivat hakea mukaan valoviikkojen ohjelmaan ilmoittamalla ideansa tapahtuman nettisivuilta löytyvällä lomakkeella 30.9.2021 mennessä. Tapahtumaan valittujen kohteiden ilmoittajiin ollaan yhteydessä lokakuun ensimmäisellä viikolla ja valitut teokset tulevat osaksi Halon markkinointia.

Myös kaupungin kulttuuri- ja taidelaitokset ovat joukolla mukana valotapahtumassa ja toteuttavat Halon toisella viikolla perusopetuksen Kulttuuripolku-hanketta mukailevaa monipuolista sisältöä osaksi tapahtumaa.

– Hyvinkäällä on kulttuurin tekemiseen kannustava ilmapiiri, joten kaupungin kulttuuritoimijat lähtevät aina innolla mukaan yhteisiin hankkeisiin. Valotapahtuman rinnalle rakentuu taatusti monipuolinen, yllätyksiäkin tarjoileva kulttuuriviikko, lupaa tapahtumaa tuottava kulttuurialan yrittäjä Charlotta Kivistö.

Lamppujen uusimisella säästöä ja ympäristöystävällisyyttä

Hyvinkään Halo -valoviikkojen konseptissa taide ja kulttuuri yhdistyvät arjen valaistukseen niin kotona ja työpaikoilla kuin kaupunkikuvassakin. Tapahtumassa näytetään esimerkkejä siitä, miten hyvin suunniteltu valaistus voi toimia kaupunkilaisten iloksi pimeinä vuodenaikoina.

Osa Hyvinkään Haloa varten valaistuista kohteista jää pysyviksi uusiksi valaistuksiksi kaupunkikuvaan korostaen sen arkkitehtuurin yksityiskohtia pimeinä vuodenaikoina. Yksi pysyvistä kohteista, joita nostetaan tämän vuoden tapahtumassa esiin, on Hyvinkään kaupungin toteuttama mittava sähkösaneeraus, jossa kaikkien sisääntuloväylien valaisimet vaihdetaan ledeihin.

– Säästö on huomattava, vuodessa puhutaan noin 150 000 eurosta, kertoo Hyvinkään kaupungin sähkötyönjohtaja Asko Korhonen.

Kun lamppujen tehot pienenevät, voidaan myös syöttävien keskusten pääsulakkeet vaihtaa, jolloin perusmaksut ovat pienemmät. Kun mukaan otetaan vielä se, että valot himmenevät automaattisesti ja asteittain liikenteen hiljaisimmaksi ajaksi, saadaan aikaan tuo mittava säästö vuodessa, toteaa Korhonen.

Valokohteiden esittelyt ja kohdekartat sekä oheistapahtumat päivittyvät www.hyvinkaanhalo.fi verkkosivuille lokakuun aikana.

Hyvinkään Yrittäjien aloitteesta käynnistynyt valoviikkoprojekti on koonnut paikalliset toimijat yhteen tapahtumakokonaisuuden ympärille vuodesta 2019 lähtien. Hyvinkään Halon pääjärjestäjän rooli on siirtynyt Hyvinkään kaupungille vuonna 2021. Tapahtuman järjestämiseen jo sitoutuneita yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Hyvinkään Yrittäjät, Myllyn Paras, Kauppakeskus Willa, Hyvinkään kaupunkiyhdistys sekä Hyvinkään seurakunta.



Lisätietoja:

Hyvinkään kaupunki, tapahtuman pääjärjestäjä

Outi Ruso, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö, p. 0400 929 846

Asko Korhonen, sähkötyönjohtaja, p. 040 582 0284

Hyvinkään Halo -tapahtumatuottaja

Charlotta Kivistö, p. 040 773 8466