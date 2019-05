Valtakunnallinen tempaus muistuttaa muovin vastuullisesta käytöstä - #Ämpäristöteko laittaa kovamuovit kiertämään

#Ämpäristöteko-muovinkierrätystempaus haastaa suomalaiset kierrättämään kovamuoviset tavarat Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019 yhteensä 16 paikkakunnalla. Muovin kierrättäminen on tärkeä teko kestävän tulevaisuuden puolesta. Nyt toista kertaa järjestettävä #Ämpäristöteko-tempaus antaa kuluttajille mahdollisuuden kierrättää kovamuoviset tuotteet. Keräyspisteisiin voi tuoda esimerkiksi ämpäreitä, leluja ja pulkkia.

– Muovin kierrättäminen on ollut vahvasti pinnalla kuluvana keväänä, kun kuluttajia on aktivoitu lajittelemaan muovipakkaukset. Suomen muoviteollisuus haluaa kantaa osuutensa kekoon ja tarjota mahdollisuuden kierrättää eteenpäin materiaalina myös kovamuoviset tuotteet, jotka tällä hetkellä päätyvät vielä energiahyödyntämiseen, kertoo toimitusjohtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä.

#Ämpäristöteko tarjoaa vaivattoman tavan tehdä hyvää



Tempauksella on kysyntää, sillä vaikka kotitalouksien on ollut mahdollista kierrättää muovipakkaukset vuodesta 2016, pakkausmuovien keräykseen ei saa laittaa kovamuovituotteita. #Ämpäristöteko-keräyspisteissä otetaan 5.6. vastaan puhtaita kovamuovituotteita kotitalouksilta. Tavaroista pitää irrottaa metalli- ja puuosat. Lisäksi ne on hyvä pyyhkiä tai pestä.



– Viime vuonna järjestetyssä pilottitempauksessa sadat ihmiset innostuivat siivoamaan nurkkiaan. Monet toivoivat, että kovamuovien keräys järjestettäisiin useammin. Tähän arkiseen huoleen pitää vastata konkreettisesti. Vain siten saavutamme aidon vastuullisuuden tason, Kärhä sanoo.



Kerätyt muovit toimitetaan Fortumille, joka ohjaa ne eteenpäin materiaalina tai energiana.

Muovi ei ole roskaa vaan tärkeä osa arkea



Muovit ovat välttämättömiä monilla elämän aloilla: ne muun muassa varmistavat ruoan säilymisen, tuovat turvaa ja kuljettavat puhdasta vettä. Vastuullinen muovin käyttäminen ei tarkoita muovin käytöstä luopumista, vaan tarvitaan materiaalitehokkaita ratkaisuja, pitkäaikaiseen käyttöön suunniteltuja tuotteita ja muovijätteiden hyödyntämistä materiaalina. Kierrätys on avainasemassa.



– Hyvin suunnitellut, laadukkaat kovamuoviset tuotteet kestävät käytössä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Muoviroskaa pitää vähentää ja muovijätteiden hyödyntämistä materiaalina lisätä. Luontoon muovi tai muutkaan roskat eivät tietenkään kuulu, Vesa Kärhä toteaa.



#Ämpäristöteko järjestetään 16 paikkakunnalla 5.6.2019. Lisätietoja tapahtumasta sekä kaikkien keräyspisteiden osoitteet ja oheistapahtumat: www.muovikuuluukiertoon.fi