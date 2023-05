Valtatien 27 ja Asematien liittymän parantaminen käynnistyy Nivalassa

Maataloustukien hakuja avautunut 8.5.2023 13:54:59 EEST | Tiedote

Maatalouspolitiikka on uudistunut. Uuden maaseutupolitiikan rahoituskausi ulottuu vuoteen 2027 saakka. Uusien ehtojen mukaisia maataloustukia on ollut mahdollista hakea vaiheittain vuoden 2023 alusta alkaen: Maatalouden neuvontapalveluiden haku käynnistyi helmikuussa, maatalouden investointi- ja aloitustukien haut käynnistyivät 20.4., ja peltotukien haku käynnistyy tänään 8.5. Ruokaviraston tavoitteena on saada myös kehittämis- ja yrityshankkeiden haut auki kesään mennessä.