Valtatien 5 suunnittelu välillä Valkeinen - Taipale jatkuu uuden linjauksen mukaisesti

Valtatien 5 parantamisen keskeisenä tavoitteena on edistää liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistaa riittävän yhtenäisen valtatieosuuden kehittyminen. Lisäksi valtatien parantamisella tuetaan alueen maankäytön kehittämistä ja torjutaan liikenteen melu- ja päästöhaittoja. Suunnitteluratkaisussa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet ja pyritään välttämään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tehokkaimmat toimenpiteet jatkosuunnitteluun

Valtatien 5 kehittämisestä Kuopion ja Iisalmen välillä on laadittu kehittämisselvitys vuonna 2018 ja hankearviointi vuonna 2019. Hankearvioinnin perusteella valtatien parantaminen on tehokkainta osuudella Valkeinen–Taipale. Esitetyillä ratkaisulla saavutetaan selkeitä yhteiskuntataloudellisia hyötyjä muun muassa matka-ajan ja onnettomuuskustannusten säästöinä. Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti toimenpideselvityksen laatimisen välille Valkeinen–Taipale alkuvuodesta 2021. Toimenpideselvitys valmistuu lokakuussa 2021.

Valinnat jatkosuunnitteluun vertailun pohjalta

Nykytilanteessa valtatie 5 halkoo Nerkoon kylää. Valtatien nopeusrajoitus on alimmillaan 60 km/h. Valtatien parantamisesta Nerkoon kohdalla on laadittu yleissuunnitelma vuonna 1996. Yleissuunnitelmassa ja voimassa olevassa osayleiskaavassa tie on esitetty parannettavaksi uudelle linjaukselle Nerkoon kylän itäpuolelle.

Toimenpideselvityksen yhteydessä tutkittiin vaihtoehtoisia uusia linjauksia sekä valtatien parantamista nykyiselle paikalleen. Vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia arvioitiin useiden eri tekijöiden perusteella muun muassa liikenneturvallisuus, ympäristönäkökohdat, elinkeinotoiminta ja liikenteen sujuvuus.

Pohjois-Savon ELY-keskus valitsi jatkosuunnitteluun valtatien parantamisen uuteen maastokäytävään Nerkoon kohdalla

Jatkosuunnitteluun valittiin uusi linjaus, joka sijoittuu metsä- ja peltoalueille pääosin nykyisen valtatien itäpuolelle. Nerkoon kylän pohjoispuolella valtatie parannetaan nykyiselle linjaukselle. Ratkaisun perustuu vaihtoehtojen vertailuun ja arviointiin sekä Lapinlahden kunnan ja Pohjois-Savon liiton kannanottoihin. Ratkaisu on myös pääväyläasetuksen tavoitteiden mukainen. Nykyisellä paikallaan valtatietä ei ole käytännössä mahdollista kehittää vastaamaan pääväyläasetuksen vaatimuksiin.

Valtatien rakentamisella uuteen maastokäytävään saavutetaan suuremmat positiiviset vaikutukset kuin vanhan linjauksen parantamisella. Valittu vaihtoehto vähentää pohjavesien pilaantumisriskiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää liikenteen meluhaittaa uusien melusuojausten ansiosta. Valittu ratkaisu mahdollistaa Nerkoon kylän kehittämisen asuintaajamana. Uuden linjauksen alle jää peltoa ja metsää, millä on vaikutusta maataloustoimintaan alueella.

Tiesuunnitelman sisältö ja eteneminen

Valtatien 5 parantaminen toteutetaan uuteen maastokäytävään Nerkoon kohdalla. Liikennemäärien ja liikenteellisen toimivuuden perusteella valtatien 5 liittymät toteutetaan tasoliittyminä. Valtatien suuntaus ja liittymät suunnitellaan 100 km/h mitoitusnopeudella.

Uuden linjauksen etelä- ja pohjoispäähän suunnitellaan porrastetut liittymät kanavoituina tasoliittyminä. Taipaleen liittymää parannetaan vastaamaan 100 km/h mitoitusnopeutta. Linja-autopysäkkiparit on suunniteltu Taipaleen liittymän ja porrastettujen liittymien yhteyteen. Uuden linjauksen osuudelle rakennetaan noin 2 km ohituskaistat kumpaankin suuntaan. Pohjoispään porrastetun liittymäparin ja Taipaleen liittymän välinen osuus levennetään 2+2–kaistaiseksi. Ohituskaistajaksot sekä 2+2-kaistainen osuus toteutetaan keskikaiteellisena. Pohjavesialueelle sijoittuville uusille tai parannettaville väylille toteutetaan pohjavesisuojaus.

Tiesuunnittelu käynnistyy alkuvuodesta 2022 ja alueella tehdään syksyllä 2021 maastomallin mittaustöitä.Tiesuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Valtatie 5 on Itäisen Suomen elinkeinoelämän runkoyhteys ja työssäkäyntialueita yhdistävä valtaväylä. Sen kehittäminen tukee työvoiman saatavuutta alueella ja nopean joukkoliikenteen kehittämistä. Elinkeinoelämän kuljetusten tasainen ja ennustettava matka-aika alentaa alueen yritysten kuljetuskustannuksia. Viitostien kehittäminen on alueen toimijoiden, maakuntaliittojen, kauppakamarin ja kuntien kärkihanke. Sen merkitys on tunnistettu Itä-Suomen liikennestrategiassa ja sitä täydentävässä Itä-Suomen logistiikkaselvityksessä. Merkitys alueen yritysten kilpailukyvylle on keskeinen.



