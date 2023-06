Valtatien 8 Vaasa - Oulu tavoitetila vuodelle 2040 muodostettu (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa)

Jalankulku- ja pyörätien suunnittelu maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmella on käynnistynyt (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) 1.6.2023 09:56:36 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmelle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa. Tiesuunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyörätien suunnittelu välille maantie 891 (Hyryntie) - Teollisuustien liittymä noin 1,1 kilometrin matkalle. Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2023. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2023. Syksyllä 2023 järjestetään Hyrynsalmella avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia.