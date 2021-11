Valtio restauroi -seminaari 10.11.2021 – malleja ja esimerkkejä arvokkaan rakennusperintömme hoitoon

Kulttuuriperinnöllä ja taiteella on kestävän kehityksen muutosvoimaa 2.11.2021 09:37:12 EET | Tiedote

Neljä kulttuurialalla toimivaa valtion virastoa, Museovirasto, Kansallisarkisto, Suomenlinnan hoitokunta ja Taiteen edistämiskeskus, ovat yhdistäneet voimansa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden edistämiseksi. Kestävät virastot -hanke on päättynyt samaan aikaan, kun Glasgow’ssa järjestetään kansainvälinen ilmastokokous. Museovirasto ja Suomenlinna ovat ensimmäisten joukossa allekirjoittaneet ilmastokokouksessa julkistettavan manifestin Accelerating Climate Action through the Power of Arts, Culture and Heritage.