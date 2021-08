Valtionavustus yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina – haku alkaa maanantaina 16.8.

Ennakkotiedote: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle kokoontumisrajoitukset 13.8. alkaen 11.8.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Epidemiatilanne Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on heikentynyt merkittävästi ja alue on edelleen kiihtymisvaiheessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain 58 pykälän nojalla määräystä kokoontumisrajoituksista koko sairaanhoitopiirin alueelle. Päätös julkaistaan torstaina 12.8. ja määräys on voimassa 13.8.–9.9.2021.