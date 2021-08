Valtioneuvostolta Suomen kansallismuseolle suostumus saamelaiskokoelman palautukselle Saamelaismuseo Siidaan

Jaa

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 26.8.2021 päättänyt antaa Suomen kansallismuseolle suostumuksen luovuttaa runsaan 2 200 saamelaisesineen kokoelma vastikkeetta Saamelaismuseo Siidalle.

Kokoelma muodostuu esineistä, joita on kerätty museokokoelmiin jo 1830-luvulta alkaen. Saamelaiskokoelman repatriaatiosta eli palautuksesta on tehty Siidan ja Suomen kansallismuseon välinen aiesopimus vuonna 2017, minkä jälkeen alkoi kokoelman valmistelu luovutusta ja siirtoa varten.



Kansainvälisestikin ainutlaatuinen palautus tapahtuu alkusyksyn aikana. Kansallismuseossa Helsingissä avautuu 31.10.2021 näyttely Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu, joka kertoo repatriaatiosta, saamelaiskulttuurin historiasta sekä kulttuuriperinnön merkityksestä elinvoimaiselle saamelaiskulttuurille. Näyttelyssä nähdään nyt palautettavasta kokoelmasta noin 150 esinettä ja lisäksi nykytaidetta, arkistovalokuvia ja -materiaalia sekä videosisältöjä. Näyttely on Kansallismuseossa 31.10.2021–27.2.2022.



Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu: https://www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/maccmos-maccam-mahccan-kotiinpaluu



Valtioneuvoston päätös: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80748b92

