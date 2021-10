Valtori Akatemian kautta koulutetaan osaajia ICT-alalle

Jaa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on kouluttanut Valtori Akatemia -harjoitteluohjelmansa kautta vuodesta 2018 lähtien ICT-alan ammattilaisia valtionhallintoon. Valtori Akatemiasta on muodostunut suosittu ohjelma, johon on hakenut useita satoja opiskelijoita.

”Olin valmistumassa insinööriksi, kun hain Valtori Akatemiaan. Sain silloin dynaamisen vaikutelman Valtorin toimintaympäristöstä”, Apunen kertoo. (Kuva: Maija Apunen)

Haku neljänteen Valtori Akatemiaan on parhaillaan käynnissä. Akatemia antaa mahdollisuuden opintojensa loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille ICT-ammattilaisille päästä työelämään ja kehittymään ammatillisesti. ”Tarjoamme Valtorissa sopivan haasteellisia työtehtäviä koulutusjakson aikana. Moni akatemialainen on saanut meiltä vakituisen työpaikan Valtori Akatemian jälkeen”, kertoo Valtorin toimitusjohtaja Tero Latvakangas. Ensi vuoden alussa alkavan uuden ohjelmajakson aikana Akatemian painopisteinä ovat tietoturva ja kyberturvallisuus (SOC) sekä pilviteknologia -osaamisalueet. Maijan haave omasta työurasta toteutui Valtorissa Vuonna 2018 ensimmäiselle Valtori Akatemia -vuosikurssille osallistui tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi opiskeleva Maija Apunen, joka toimii nyt tuotantopäällikkönä Valtorissa. ”Olin valmistumassa insinööriksi, kun hain Valtori Akatemiaan. Sain silloin dynaamisen vaikutelman Valtorin toimintaympäristöstä”, Apunen kertoo. ”Näen Valtorin hyvänä työpaikkana edistää omaa urapolkua. Myös minun odotukseni ovat muuttuneet todeksi, kun olen edennyt Akatemiasta asiantuntijatehtävien kautta muutamassa vuodessa tuotantopäälliköksi.” Maija Apusen kokemuksen mukaan oman uran muotoutumiseen voi vaikuttaa sillä, kuinka motivoitunut on kehittämään omaa osaamistaan ja minkälaista vastuuta on valmis ottamaan. Apunen kertoo, että Akatemia-yhteisö on edelleen vahva, vaikka ohjelman päättymisestä on kulunut jo kolme vuotta. ”Olemme ystävystyneet harjoittelija-mentori-asetelmasta työkavereiksi mentoreiden kanssa.” Lisätietoja: Valtori Akatemian projektipäällikkö Sari Karjalainen : sari.karjalainen[at]valtori.fi

: sari.karjalainen[at]valtori.fi Lisätietoja verkkosivuillamme Valtori Akatemiasta







Kuvat ”Olin valmistumassa insinööriksi, kun hain Valtori Akatemiaan. Sain silloin dynaamisen vaikutelman Valtorin toimintaympäristöstä”, Apunen kertoo. (Kuva: Maija Apunen) Lataa