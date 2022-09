Valtori kouluttaa IT-asiantuntijoita suositun harjoitteluohjelman kautta - painopisteenä turvallisuus ja turvallisuusverkko

Suosittuun Valtori Akatemia -harjoitteluohjelmaan haetaan mukaan opintojensa loppupuolella olevia ICT-alan opiskelijoita tai vastavalmistuneita työuransa alkuvaiheessa olevia henkilöitä.

Painopisteenä seuraavassa ohjelmassa on turvallisuus ja turvallisuusverkko. ”Kansainvälisen tilanteen takia Valtorissa on ollut tänä vuonna tarve panostaa turvallisuuteen yhä voimakkaammin. Työmme merkityksellisyys on noussut ihan uudelle tasolle, ja toivomme tämän innostavan hakijoita mukaan”, Valtorin turvallisuusjohtaja Hannu Naumanen toteaa.

IT-alalla on kova kilpailu hyvistä osaajista, ja Valtorissakin tarvitaan lisää alan erityisosaajia. ”Oikean kohdennuksen avulla edellisvuoden rekrytointikampanjat ovat ylittäneet kaikki odotukset. Toivomme, että näin on tänäkin vuonna”, toteaa Valtori Akatemian projektipäällikkö Katja Haataja Valtorista.

Harjoitteluohjelma tuottaa konkreettisia tuloksia, sillä akatemialaisista kasvaa ohjelman aikana sitoutuneita ja motivoituneita IT-alan asiantuntijoita. Suurin osa heistä on palkattu Valtoriin vakituiseen työsuhteeseen asiantuntijatehtäviin. Kehittyminen ja työssä oppiminen jatkuu vielä Akatemian jälkeen.

Valtori Akatemia -harjoitteluohjelmia on järjestetty vuodesta 2018 alkaen. Nyt alkava Akatemia on järjestyksessään viides. Puolen vuoden akatemiajakso sisältää mm. koulutuksia, mentorointia sekä työssäoppimista. Hakuaika on 19.9.–17.10.2022.