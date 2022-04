Valtoriin perustetaan uusi Turvallisuus-tulosyksikkö – taustalla turvallisuustilanne

”Tarve ei ole väliaikainen, vaan meidän on vastattava yhä kasvaviin turvallisuushaasteisiin jatkuvasti. Näin ollen Turvallisuudesta tulee oma tulosyksikkönsä heti toukokuun alusta alkaen”, Valtorin toimitusjohtaja Tero Latvakangas kertoo.

Uudessa tulosyksikössä tulee työskentelemään reilut 80 Valtorin asiantuntijaa.

Turvallisuusjohtajana jatkaa Hannu Naumanen, mutta jatkossa hän on pysyvästi Valtorin johtoryhmässä. ”Meillä on erinomainen asiantuntijajoukko turvallisuustehtävissä ja valvomotoiminnassa. Olen tyytyväinen, että Valtorissa ollaan hereillä ja turvallisuuden merkitys on tunnistettu”, Naumanen toteaa.

Hannu Naumanen toimii lisäksi vt. johtajana Yhteisissä palvelut -tulosyksikössä toistaiseksi.