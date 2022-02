Valtorin tietoliikennepalvelujen nopeuksia nostettiin ja hintoja laskettiin vuoden 2021 aikana

”Vuosi 2021 oli Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitille toinen peräkkäinen vuosi ilman laajoja häiriötilanteita. Reitti-palvelua on kehitetty pitkään jatkuvan parantamisen mallilla. Sen avulla on voitu välttää häiriöt ja tarjota automaattisesti asiakkaan käyttöön palvelun uusimmat ominaisuudet. Vaihdoimme mm. tukiasemamallit tehokkaampiin. Samalla asiakkaat saivat käyttöönsä uuden nopean Wifi6-teknologian ominaisuudet”, ryhmäpäällikkö Olli-Pekka Männistö Valtorilta kommentoi.

Reitti-palvelu on käytössä vajaassa 70 valtionhallinnon organisaatiossa.

Toimisto- ja liityntäverkkojen liittymät uuden sopimuksen alle

Valtori siirtää Reitti-asiakkaiden WAN- (Wide Area Network) ja yritysinternet-liittymät uuden kilpailutetun Telia-sopimuksen alle huhtikuuhun 2023 mennessä. Viime vuoden aikana siirrettiin yli tuhat liittymää. Yhteensä liittymiä on noin 1100.

Liittymien keskittäminen tuo nykytasoon nähden kymmenien prosenttien kustannussäästöt. Uusi sopimus mahdollistaa myös TLIV-tasoisen salauksen liityntäverkossa ja nostaa nopeuksia. Keskittämisellä taataan asiakkaalle entistä parempi ja tasalaatuisempi palvelukokemus, kun Valtori pystyy vastaamaan palvelusta, sen toimivuudesta ja palvelutoimittajayhteistyöstä kokonaisuutena.

Lähiverkot mahdollistavat tietoturvallisen työskentelyn, myös pilvestä

Toimipisteverkon LAN- ja WLAN-lähiverkot on suunniteltu toimimaan saumattomasti Valtorin muiden palvelujen kanssa. Esimerkiksi päätelaitepalvelu Valtilla voi käyttää oman organisaation sisäisiä palveluita mistä tahansa valtionhallinnon toimipisteestä käsin, missä lähiverkkopalvelu on käytössä. Tällaisia toimipisteitä on nyt 870 ja uusia käyttöönottoja tulee jatkuvasti.

Lähiverkon pääsynhallintaa ja identiteetinhallintaa on kehitetty ja verkkoon voi nyt tunnistautua pilvipalvelusta käsin hallituilla päätelaitteilla. Tällä tuetaan valtionhallinnon pilvisiirtymää.

”Käytännössä, jos tunnistautuminen ei onnistu, pääsy verkkoon evätään tai päätelaite ohjataan toimistoverkon sijasta vierailijaverkkoon”, tuotepäällikkö Pekka Vanhoja kertoo.

Tietoliikennettä on sujuvoitettu myös runkoverkon puolella, kun Valtion yhteisen VY-runkoverkon palomuuriympäristö uudistettiin mahdollistamaan katkottomat huollot. Parhaillaan päivitetään runkoverkon verkkoteknologiaa ja hallinta- ja valvontapalveluita.

Lisätietoja

Tuotepäällikkö Pekka Vanhoja, pekka.vanhoja(a)valtori.fi

Ryhmäpäällikkö Olli-Pekka Männistö, olli-pekka.mannisto(a)valtori.fi