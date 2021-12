Valtorin uusi organisaatiorakenne astuu voimaan kaksi kuukautta suunniteltua myöhemmin

Valtori Akatemian kautta koulutetaan osaajia ICT-alalle 20.10.2021 09:45:02 EEST | Tiedote

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on kouluttanut Valtori Akatemia -harjoitteluohjelmansa kautta vuodesta 2018 lähtien ICT-alan ammattilaisia valtionhallintoon. Valtori Akatemiasta on muodostunut suosittu ohjelma, johon on hakenut useita satoja opiskelijoita.