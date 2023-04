Valtuusto vahvisti Salibandyliiton tilinpäätöksen – talous huolenaiheena

Vuoden 2022 taloudellinen tulos liiton osalta oli noin 443 000 euroa alijäämäinen. Budjetti vuodelle 2022 oli asetettu 150 000 euroa alijäämäiseksi. Salibandyliiton vuoden 2022 kokonaistuotto (liikevaihto) oli noin 10 miljoonaa euroa.

Suurimpina syinä miinustulokseen ovat pudotukset harrastajamäärissä, erityisesti aikuisten osalta. Pelipassi- ja jäsenmaksutuotoissa liitto jäi yli 93 000 euroa ja osallistumismaksutuotoissa noin 160 000 euroa budjetoiduista. Arvioitua suuremmat olivat lisäksi loppuvuonna toteutuneet verkkosivujen ylläpito- ja vikatilanteiden lisäkulut sekä huippu-urheilu sektorilla toteutuneet matkakulut.

- Näin ei voi jatkua. Kovia ratkaisuja joudumme tekemään, mutta nyt ei voi jäädä tuleen makaamaan, vaan täytyy reagoida, jotta laiva saadaan oikeaan kurssiin ja lajin tulevaisuus turvattua. Koronavuosien jälkeen on iso tilaus ihmisten liikuttamiseen. Salibandy sopii kaikille kohderyhmille ja tätä potentiaalia meidän pitää päästä realisoimaan, linjaa Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori.

Valtuuston jäsenet käyttivät useita puheenvuoroja tilinpäätökseen liittyen. Niissä kävi ilmi huoli talouden tilanteesta ja kuinka asiaan tullaan tarttumaan tilanteen korjaamiseksi. Myös reagointia ja rohkeutta tehdä valintoja painotettiin.

Syksyllä 2022 tehdyn talousennusteen mukaan näkymä koko vuodelle ei ollut niin huolestuttava, kuin mikä lopulta toteutui.

- Toipuminen koronasta oli odotettua hitaampaa ja vuoden 2022 tulos on ilman muuta epäonnistuminen. On selvä, että eurot ovat jatkossa vieläkin isommassa roolissa kaikessa liiton tekemisessä. Siitä huolimatta on uskallettava panostaa tulevaisuuteen, sillä kasvua ei saada vain säästämällä. Potentiaalia salibandyssä on vaikka kuinka paljon, toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta rohkaisee.

Tulevien vuosien toimintakyvyn turvaamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin.

- Liiton organisaation muutosneuvotteluilla, jotka ovat parhaillaan käynnissä, haetaan vähintään 200 000 euron vuosittaisia säästöjä. Pelipassi- ja osallistumismaksuja tullaan tarkistamaan, muutamia suurimpia toimenpiteitä mainitakseni. Kaikkia menonlähteitä pitää käydä läpi ja säästötoimenpiteillä hakea pitkän aikavälin ratkaisuja, Ilmivalta painottaa ja jatkaa:

- Uusia tapoja sitouttaa ihmisiä salibandyn pariin tarvitaan. Lisäksi tehostaa uusien kumppanien hankintaan ja niiden pitämiseen mukana. Lasten harrastamisen osalta luvut ovat onneksi lupaavia.

Osanottomaksujen osuus tulorahoituksesta oli edellisvuosien tapaan merkittävä, noin 30 % (17 % v. 2021). Noin 16 prosenttia tulorahoituksesta tuli pelipassimaksutuloina (17 % v. 2021). Valtion toiminta-avustuksen määrä kasvoi hieman ja sen osuus tulorahoituksesta oli 12 prosenttia (12 % v. 2021). Palkkojen ja sosiaalikulujen osuus koko kulurakenteesta oli noin 23 prosenttia (26 % v. 2021). Palkkioiden suhteellinen osuus oli noin 28 % (19 % v. 2021), mikä koostuu pääosin erotuomaripalkkioista. Vuokrat muodostivat kokonaiskuluista 12 prosenttia (10 % v 2021), joka sisältää pääosin kilpailutoiminnasta aiheutuvia salivuokria. Matkakulujen osuus nousi 22 prosenttiin (17 % v. 2021).



Salibandyliiton vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen 2022 voi tutustua täällä.