VAMK Energy Talent – yhteistyö laajenee ja tarjoaa tulevaisuuden asiantuntijoille lisää suoria väyliä Vaasan energiaklusterin yrityksiin

Vaasan ammattikorkeakoulu tekee aktiivista yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja maaliskuussa yhteistyö syventyi edelleen Energy Talent-ohjelman lanseerauksen myötä. Ohjelman ideana on, että valittujen opiskelijoiden opintopolku räätälöidään yhteistyössä yrityksen ja VAMKin yhteyshenkilöiden sekä opiskelijan kanssa.

Opiskelijoille ohjelma tarjoaa syvempää ohjausta ja tutustumista tietyn yrityksen työkulttuuriin ja työskentelytapoihin. Yrityksille ohjelma mahdollistaa motivoituneiden opiskelijoiden sparrauksen kesätöiden ja harjoittelujen myötä. Parhaassa tapauksessa opiskelija työllistyy valmistumisen jälkeen yritykseen ja yritys saa valmiiksi omiin tarpeisiinsa koulittuja työntekijöitä.

Energiateollisuuden tulevaisuutta rakentamassa

Ohjelman pilottivuosi on lähtenyt hyvin käyntiin ja Vaasalaisen Co-Engineeringin lisäksi mukaan on nyt lähtenyt myös Danfoss. Neuvotteluita on käynnissä myös muiden energiaklusterin yritysten kanssa. Danfoss on kansainvälinen yritys, joka työllistää Vaasassa lähes tuhat työntekijää ja vuosittain noin 100 kesätyöntekijää. Danfossin tuotteet keskittyvät energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

”Danfoss haluaa olla mukana tarjoamassa tekniikan alan opiskelijoille työmahdollisuuksia jo opintojen alkuvaiheesta lähtien. Työkokemuksen ja osaavien ammattilaisten ohjeistuksella voidaan tukea opintopolkujen suuntaa. Samalla opiskelijat näkevät tekniikan työtehtäviä ja löytävät itselleen kiinnostavia tulevaisuuden työmahdollisuuksia”, kertoo Antti Kumara, Vaasan-tehtaanjohtaja, Danfoss.

Danfoss tarjoaa ohjelmaan valituille opiskelijoille mentorin, joka tukee opiskelijaa opintojen ja uran aikana, opintoja edistäviä oppimistehtäviä, varman kesätyöpaikan, lopputyön toimeksiannon sekä mahdollisuuden osallistua erilaisiin koulutuksiin, tapahtumiin ja projekteihin, jotka edistävät energiateollisuuden kestävää kehitystä.

Danfoss suunnittelee voivansa ottaa ohjelmaan useita opiskelijoita vuosittain. Ohjelmaan haetaan parhaillaan opiskelijoita ja haku on auki 30.4. asti. Hakijoiden haastattelut ja valinnat suoritetaan toukokuussa. Lisätietoja löytyy Danfossin verkkosivulta.

Lisätietoja VAMKin Energy Talent-ohjelmasta löytyy VAMKin verkkosivulta.