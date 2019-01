VAMKin englanninkielisten opinnäytetöiden latausmäärät ovat Suomen kärjessä Theseus-palvelussa

Hotellin strategista markkinointisuunnitelmaa käsittelevä VAMKin opinnäytetyö vuodelta 2011 on koko maan ladatuin AMK-opinnäyte Theseus-palvelussa. Myös toiseksi eniten ladattu työ vuodelta 2013 on VAMKin opinnäyte.

Mielenkiintoista on, että toiseksi eniten ladattua työtä on käytetty erityisen runsaasti viime syksynä, syyskuussa sitä ladattiin jopa 9650 kertaa. Tuoreimmista töistä eniten latauksia on saanut SEAMKin opiskelijoiden stressiä käsittelevä opinnäytetyö vuodelta 2017. Simplestats-tilastot ovat Kansalliskirjaston mukaan aitoja latauksia, eivät esimerkiksi robottien vierailuja.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytteet 10 vuotta verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöön Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa.

Yhteisestä palvelusta löytyvät kaikkien ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut. Theseus on Suomen suurin avoin julkaisuarkisto mitattuna kokotekstien määrällä. Yliopistoilla Suomessa ei vastaavaa yhteistä palvelua ole.

Theseus-palvelu otettiin käyttöön vuonna 2008 ja siitä lähtien sen kasvu on ollut nopeaa. Tällä hetkellä tallennuksia on yli 150 000 ja latausten määrä viimeisen vuoden ajalta yli 25 miljoonaa. Palvelua käytetään maailmanlaajuisesti ja verkkohaussa julkaisut nousevat hyvin esille. Eniten luetaan englanninkielisiä opinnäytteitä ja julkaisuja.

Theseuksen juhlavuoden jälkeen palvelu jatkaa vakaata kasvuaan ja kehitys jatkuu kohti ammattikorkeakoulujen täyden palvelun avoimen julkaisemisen alustaa. Palvelun avulla ammattikorkeakoulut ovat kasvattaneet julkaisujensa avoimuutta ja saatavuutta.

Palvelu löytyy osoitteesta http://www.theseus.fi

Tilastot: https://www.theseus.fi/simplestats/