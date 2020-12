VAMKin joulupukki kävi kirjastolla – Lahjasta iloa kaikille vaasalaisille

Salaperäisestä salkusta paljastui robotti, jolle voi antaa käskyjä visuaalisella ohjelmalla. Kaikki kiinnostuneet voivat pian lainata robottia Vaasan kaupunginkirjastosta.

”Se kääntyy tänne, menee sinne, ja se rullaa vaikka minne. Siin’ on out sekä in, se on fixu vekotin.”

Vanhan lastenlaulun erikoinen koje tulee etsimättä mieleen, kun pieni robotti liikuskelee Vaasan pääkirjaston käytävällä. Scribbler 3 -robotti on päässyt juuri uuteen kotiinsa, jossa se voi ilahduttaa kirjastokävijöitä. Sen lahjoitti Vaasan ammattikorkeakoulu, sopivasti ennen joulua.

Vihreä ja ketterä robotti liikkuu, navigoi, väistää esteitä, piirtää kynällä ja jopa soittaa sävelmiä sen mukaan, millaisia käskyjä sille annetaan. Sitä ohjataan visuaalisella BlocklyProp-ohjelmalla, jonka ohjesivustoon pääsee näppärästi QR-koodilla.

Scribbler 3 saa käskynsä antureiden kautta. Niiden avulla se pystyy tekemään melkein mitä tahansa sen käskee tehdä.

– Ensin robotti ohjelmoidaan täällä kirjastolla. Sitten sitä voi lainata täältä kuin kirjaa kirjastosta ja kokeilla itse, sanoo konetekniikan lehtori Thomas Vikström VAMKista.

Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Marita Ahola kertoo, että ohjelmointi tehdään pian, joten vaasalaiset pääsevät lainaamaan robottia heti vuodenvaihteen jälkeen.

Nyt robottia voi kuitenkin jo käyttää ennaltaohjelmoiduilla demo-ohjelmilla. Kokeillaanpa niitä.

Sytykettä uravalinnoille

Thomas Vikström painaa robotin kyljessä olevaa punaista nappia, ja virta kytkeytyy päälle. Hän valitsee yhden demo-ohjelmista ja osoittaa robottia älypuhelimensa taskulampulla. Scribbler 3 seurailee liikkuvaa valoa kuten sen kuuluukin.

Seuraavaksi kokeillaan esteiden väistelyä, ja lopuksi Scribbler vielä heläyttää ilmoille pienen sävelmän.

– Tämä on kirjastolle mahtava lisä. Myös henkilökunta tutustuu robotteihin tässä samalla, Marita Ahola iloitsee.

– Tämän avulla pääsee helposti ja nopeasti mukaan robottimaailmaan. Toiveena on tietysti, että joku innostuisi tämän ansiosta robotiikasta ja ohjelmoinnista niin paljon, että haluaisi opiskella alaa lisää. Tietotekniikan osaajista on jatkuvasti kasvava pula, sanoo VAMKin tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen.

Rohkeasti kokeilemaan

Robottia käyttääkseen ei tarvitse tietää valmiiksi paljon ohjelmoinnista, koska ohjeet ovat luettavissa verkkosivuilla, joihin pääsee QR-koodin lisäksi robotin kyljessä olevasta osoitteesta.

Lataaminen onnistuu USB-johdon avulla, joten lainaajalla ei tarvitse olla erityislaitteita käyttääkseen robottia.

– Näin kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus kokeilla uutta teknologiaa, jos se kiinnostaa. Yhdenvertainen saavutettavuushan on kirjastolaitoksessa muutenkin todella hienoa, sanoo VAMKin rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen.

Komulainen ideoi myös, että opettajat voivat halutessaan lainata robotin luokkaan, jolloin siihen voidaan tutustua koulussa.

– Käyttötuki ja huolto hoituvat VAMKilla. Uskon, että robottia käytetään niin fiksusti, että se kestää melko pitkään ilman isoja huoltoja, Jorma Tuominen toteaa.