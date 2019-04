VAMKin tekniikan ohjelmat vahvistuivat, terveydenhoitajan koulutus suosituin

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin insinöörikoulutukset kiinnostivat aiempaa selvästi enemmän eilen päättyneessä kevään yhteishaussa. Suosittuja olivat myös työn ohessa suoritettavat monimuotokoulutukset ja ylemmät AMK-tutkinnot.

– Tekniikan koulutuksissa ensisijaisten hakijoiden määrät nousivat selkeästi. Konetekniikassa, sähkötekniikassa ja tietotekniikassa oli selkeä nousu aiempaan verrattuna. Ensisijaisten hakijoiden luku on tärkeä, koska se kertoo oppilaitoksen vetovoimasta. Myös joustavien monimuoto-opintojen ja ylemmän AMK:n tutkintojen hakijaluvut olivat hyvällä tasolla, kertoo asiantuntija Juha Vierola VAMKin hakijapalveluista.

Vetovoimaisin koulutuksista oli terveydenhoitajan koulutus, johon otetaan uusia opiskelijoita vain joka toinen vuosi. Koulutukseen tuli 70 ensisijaista hakemusta 20 aloituspaikkaa kohden. Edellisvuosien tapaan myös päiväopintoina suoritettava sosionomikoulutus veti paljon hakijoita.

Tekniikan koulutus on VAMKin keskeinen painopiste ja on suunniteltu palvelemaan erityisesti Vaasan seudun energiateknologian keskittymää.

– Vaasan ammattikorkeakoulu on olemassa työelämää varten. Valmistuneiden insinööriemme työllisyys on neljänneksi paras Suomen ammattikorkeakouluista. Lähes 90 prosenttia on vakituisessa työssä vuosi valmistumisensa jälkeen, sanoo VAMKin rehtori Tauno Kekäle.​

Kaiken kaikkiaan hakijoita VAMKin 670 aloituspaikkaan oli 3901.

Lisätietoja:

Asiantuntija Juha Vierola

juha.vierola@vamk.fi, puh. 040 773 8119

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Opiskelijoita on noin 3300 ja henkilöstöä 200. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.