Vammaisten tyttöjen ja naisten asema Suomessa on edelleen heikko – Kalevala Koru ja Rusetti ry nostavat näkyvyyttä yhteiskunnassa

Kalevala Koru on naisten perustama ja omistama, Suomen tunnetuin koruvalmistaja, joka rohkaisee jokaista tyttöä ja naista nousemaan näkyväksi, puhumaan lujempaa ja kurottamaan korkeammalle. Kalevala Korun strategian ytimessä on hyvän tekeminen, ja yritys käyttää vuosittain kolmanneksen tuloksestaan henkilöstölle ja naisia ja tyttöjä tukeviin hankkeisiin.



Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry on perustettu vuonna 2016 kannustamaan vammaisia tyttöjä, naisia ja naiseksi identifioituvia pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan, toteuttamaan unelmiaan ja voimaantumaan. Yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä Rusetti tuo esiin naiserityistä näkökulmaa vammaisten tyttöjen ja naisten kannalta ja edistää erityisesti YK:n vammaissopimuksen toteutumista naisten osalta Suomessa.



Hyväntekeväisyyskumppanuudessa keskeistä on, että vammaiset tytöt ja naiset luovat toinen toisilleen mahdollisuuksia voimaantua, saada esikuvia, kohdata ja nousta näkyväksi. Kalevala Koru rahoittaa toiminnan. Lahjoitettava summa on 50.000 euroa ja summa on järjestökentällä poikkeuksellisen suuri sekä vaikuttavuudeltaan että euromääräisesti. Kalevala Korun rahoittamalla Rusetin vertaistoiminnalla pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti vammaisia tyttöjä ja naisia Suomessa.



Suomen ensimmäinen vammaisten naisten verkkosivusto ja yhteisölliset leirit vahvistavat itsetuntoa ja uskoa omiin mahdollisuuksiin.



Konkreettisesti yhteistyö tarkoittaa Kalevala Korun rahoittamaa vammaisten tyttöjen voimaannuttavaa leiriä, jolle on suuri tarve. Lisäksi rahoituksella mahdollistetaan uudenlaisen äänitorven luominen – yhdessä perustettava vammaisettytöt.fi on Suomen ensimmäinen vammaisilta naisilta vammaisille naisille toimitettu verkkosivusto. Leirit ja vertaistuotettu verkkosivusto toimivat alustana kohtaamisille, oman elämän näkyväksi tekemiselle ja mahdollisuuksille löytää esikuvia ja kokea tulleensa nähdyksi.



“Tutkimusten mukaan vammaiset tytöt ja naiset kokevat voimakasta syrjintää ja osattomuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa. Haluamme omalta osaltamme olla mukana nostamassa heitä näkyviksi, joten hyväntekeväisyyskumppanin valinta oli arvojemme pohjalta hyvin luonnollinen. Koemme, että Rusetin kanssa tehtävällä yhteistyöllä meillä on aidosti mahdollisuus päästä tähän tavoitteeseen rohkaisemalla ja vahvistamalla vammaisten tyttöjen uskoa itseensä, omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa”, kertoo Kalevala Korun design- ja vastuullisuusjohtaja Maria Uunila.



“Meille vammaisina naisina tämä uniikki ja erityislaatuinen yhteistyö on maailmaa mullistava. Kalevala Koru on toimijana paras mahdollinen kumppani edistämään YK:n vammaissopimuksen mukaisesti vammaisten tyttöjen ja naisten asemaa yhteiskunnassamme. Tällä yhteistyöllä pääsemme vaikuttamaan ennakkoluuloihin, asenteisiin ja luomaan parempaa tulevaisuutta jokaiselle vammaiselle tytölle ja naiselle.” Rusetti ry:n Marja Pihnala ja Anni Täckman kertovat.



Järjestettävillä leireillä on tarkoitus luoda kohtaamisia ja käsitellä avoimesti, vertaisten seurassa, elämää ja löytää näin omia voimaantumisen mahdollisuuksia. Hankkeen verkkosivu vammaisettytöt.fi on alusta, jolla tytöt ja naiset tuottavat itse sisältöä toisilleen, kohtaavat, löytävät omia vahvuuksiaan ja tulevat nähdyiksi. 13–29 -vuotiaille suunnatut leirit järjestetään 2022 syksyn ja talven 2023 aikana. Hankkeen sisältöjä ja etenemistä voi seurata osoitteessa vammaisettytöt.fi sekä Kalevala Korun verkkosivustolla kalevala.fi ja sosiaalisessa mediassa.