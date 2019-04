Vamoksen opit otetaan käyttöön Pohjois-Somaliassa

Helsingin Diakonissalaitoksen on aloittanut Pohjois-Somaliassa hankkeen, joka tähtää nuorten työllistymiseen ja elämänhallinnan parantumiseen.

Somalian nuorilla riittää arjessaan haasteita, sillä noin 70 prosenttia kaikista Somaliassa asuvista on alle 30-vuotiaita ja 2/3 heistä työttömänä. Ammatillisen koulutuksen taso on heikkoa, ja vain harvalla on siihen edes mahdollisuuksia. Arvioidaan, että vain 45 prosenttia kaikista 15–35-vuotiaista somalialaisnuorista on lukutaitoisia.

“Tilanne on äärimmäisen vaikea, ja siksi nuoret lähtevät ulkomaille elantoa etsimään. Moni joutuu käyttämään epätoivoisessa tilanteessa äärimmäisiä keinoja, eivätkä esimerkiksi hyväksikäyttö ja turvattomuus erilaisissa elättämissuhteissa ole harvinaisia”, kansainvälisen toiminnan johtaja Eija-Riitta Kinnunen Helsingin Diakonissalaitokselta kertoo.

Helsingin Diakonissalaitos on juuri aloittanut Pohjois-Somaliassa uuden hankkeen, jonka tarkoituksena on hyödyntää Suomessa tutun Vamoksen työmenetelmiä ja kehittää niitä uuteen ympäristöön soveltuviksi.

”Haluamme helpottaa nuorten työllistymistä ja opettaa nuorille elämänhallintaa, niin että he osaisivat tehdä elämässään hyviä valintoja. Tarjoamme nuorille henkilökohtaista valmennusta, räätälöityjä koulutuksia ja mahdollisuuksia työssä oppimiseen, aivan kuten Suomen Vamoksessakin”, Eija-Riitta Kinnunen kertoo.

Tavoitteena on neljän vuoden aikana tukea vähintään 550:tä nuorta. Nuoria valmentaa Pohjois-Somaliassa kaksi työntekijää, ja työelämäoppimista varten on jo avattu ovia muun muassa rakennusalalla, aurinkoenergia-alalla ja kauneudenhoitoalalla.

Lisäksi hanke kouluttaa paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotta ne osaisivat työskennellä nuorten parissa aiempaa paremmin, muun muassa ottaa huomioon nuorten yksilölliset tarpeet.

Nelivuotista ”Tulevaisuuden etsijät” -kehitysyhteistyöhanketta (somaliaksi: ”Mustaqbaldoon) rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Idea hankkeesta on hautunut pitkään

69 prosenttia Somalian koko väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, ja köyhyys on yleistä niin maan sisäisten pakolaisten keskuudessa kuin maaseudulla ja kaupungeissa yleensäkin.

Idea Somaliassa toteutettavasta kehitysyhteistyöhankkeesta on itänyt Helsingin Diakonissalaitoksella jo kauan, sillä säätiö on jo pitkään tehnyt kotouttamis- ja koulutustyötä Suomessa asuvan somaliväestön parissa.

”Olemme huomanneet, että somalidiasporan paluu Somalian eri alueille on lisääntynyt, ja se luo erilaisia mahdollisuuksia luoda vuorovaikutusta Suomesta palaavan ja paikallisen väestön välille”, Eija-Riitta Kinnunen toteaa.

Helsingin Diakonissalaitoksen kumppani Pohjois-Somaliassa on paikallinen Y-PEER järjestö, joka on perustettu vuonna 2007 YK:n väestörahaston tukemana.

”Kumppanuus Y-PEER:in kanssa tuntui luontevalta koska se tekee työtä nuorten kanssa ja sen tavoitteet ovat hyvin samankaltaisia kuin Helsingin Diakonissalaitoksen nuorisotyössä”, Eija-Riitta Kinnunen sanoo.