Vanhankaupunginlahden merikotkille annettava pesimärauha

Töölöntorin ideakilpailun voittajatyössä resepti torin elävöittämiseksi 29.1.2020 12:00:00 EET | Tiedote

Töölöntorin ideakilpailun on voittanut Arkkitehtitoimisto Konkret Oy ehdotuksellaan Two to One. Toiselle sijalle sijoittui arkkitehti Anssi Lauttian ehdotus La Ritournelle, ja kolmannen palkinnon saivat Ilkka Törmä ja Otto Autio ehdotuksellaan Ryijy. Lisäksi kilpailun tuomaristo jakoi kolme kunniamainintaa.