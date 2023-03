Vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosille kaikkien aikojen ensimmäinen Aurora-kumppanipalkinto

Maija Hyle: Kun Suomen valtio unohti kidutetut lapset ja nuoret 27.2.2023 18:19:32 EET | Blogi

“He eivät tiedä, mitä he tekevät”, kirjoittaa Diakonissalaitoksen Maija Hyle kidutettujen lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksen karmivasta rahoitustilanteesta. Kidutettujen kuntoutus perustuu Suomen ratifioimiin kansainvälisiin sopimuksiin. Järjestämisvastuu on Suomen valtiolla, mutta esimerkiksi Diakonissalaitos on tuottanut näitä erikoissairaanhoitotasoisia palveluita vuodesta 1993 alkaen yhteiskunnan varoin.­­­­ Toiminnan vitsauksena on alusta alkaen ollut katkonainen ja epävarmuutta herättävä hankerahoitus. Epävarmuus realisoitui karmealla tavalla joulukuussa, kun STEA päätti olla rahoittamatta lasten, nuorten ja perheiden kuntoutusta.