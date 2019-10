Vantaa edistää kiertotaloutta jakamalla vanhoja toimistokalusteita ilmaiseksi

Vantaan Tikkurilan Kielotie 13:sta sijaitseva virastotalo puretaan ja tilalle rakennetaan noin tuhannelle toimistotyöntekijälle uusi rakennus. Toimisto- ja arkistotiloina toimineen rakennuksen työntekijät ovat muuttaneet projektin ajaksi väistötiloihin. Rakennus täytyy olla tyhjänä kuun loppuun mennessä, sillä purkutyöt alkavat marraskuun alussa.

Vantaan kaupunki järjestää yhdessä Kiertonet.fi -palvelun kanssa rakennuksesta jäljelle jääneille tarpeettomille toimistokalusteille Annetaan-päivän perjantaina 25. lokakuuta.

– Kannattaa tulla paikalle katsomaan, täällä voi tehdä löytöjä, sanoo Vantaan kaupungin tilakeskuksen johtaja Pekka Wallenius.

Vantaa on hoitanut satojen huoneiden tyhjennyksen kalusteista tehokkaasti. Ensin kaikki tarpeelliset kalusteet vietiin väistötiloihin, jonka jälkeen henkilökunta sai mahdollisuuden ostaa ylijäämäkalusteita. Osa kalusteista kuljetettiin työllisyyspalveluiden kalustekierrätykseen. Kun vanhoja kalusteita jäi vielä huoneisiin paljon, kaupunki teki sopimuksen verkossa toimivan julkisen sektorin huutokaupan, Kiertonetin, kanssa. Kiertonetin kautta Vantaan kaupungin toimisto- ja arkistotilojen huoneisiin jäljelle jääneitä kalusteita on myyty noin 110:stä huoneesta. Annetaan-päivänä hakijoita odottaa vielä noin 70 huonetilan kalusteet. Huoneissa kalusteita on vaihtelevasti.

– Jäljelle jääneissä huonetiloissa on yhdestä kymmeneen kalustetta per huone. Tyypillisimmillään niissä on tuoli, toimistopöytä ja kaappi tai hyllykkö, sanoo Vantaan kaupungin asiakkuudesta vastaava Teemu Kunto Kiertonet.fi -palvelusta.

Vantaa on luopunut kalusteista Kiertonetin avulla pienillä summilla. Wallenius kertoo suurimman hyödyn tulevan siitä, kun tarpeettomia kalusteita ei tarvitse viedä kaatopaikalle, jolloin säästetään logistiikka- ja kaatopaikkakustannuksissa.

– Kokonaishyöty on moninkertainen saatuihin maksuihin, hän kertoo.

Walleniuksen mukaan kaupunki ei olisi pystynyt järjestämään nopealla aikataululla tämmöistä myyntiä.

– Myynti lähti käyntiin heti ja raportointi on hoitunut hyvin.

Kiertonetin toimitusjohtaja Pekka Kallunki on myös tyytyväinen yhteistyöstä Vantaan kaupungin kanssa.

– Yli puolet suomen kunnista ja kaupungeista on käyttänyt meidän palveluita. Hienoa, että myös Vantaa on mukana edistämässä kiertotaloutta, Kallunki sanoo.

Kallungin mukaan Kiertonet.fi on ainoa palvelu, joka on suunnattu edistämään pelkästään julkisen sektorin kiertotaloutta.

Mistä kyse?

Vantaan kaupungin Kielotie 13:sta toimisto- arkistotilarakennus puretaan, ja tilalle rakennetaan uudet tilat. Vanhan rakennuksen purku alkaa marraskuussa.

