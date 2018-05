Vantaalainen kioskiyrittäjä valitsi ikäihmiset ja vammautuneet Ärrä tekee hyvää –kampanjaansa

Kauppakeskus Jumbon kioskikauppias Anu Tikka valitsi Attendo Lustikullan hyvänteon kohteeksi R-kioskeilla käynnissä olevaan Ärrä tekee hyvää -kampanjaan. Hyvänteon tempauksessa paikalliset kioskiyrittäjät ympäri Suomen päättävät oman kohteensa ja kahden kuukauden välein pääsee kahdeksan R-kioskia lahjoittamaan 1 000 euroa valitsemilleen tahoille. Ensimmäiset lahjoitukset on päätetty ja lahjoitukset tehdään toukokuussa. Lahjoittajana toimii R-kioski Oy.

Kauppakeskus Jumbon kioskikauppias Anu Tikka valitsi Attendo Lustikullan hyvänteon kohteeksi R-kioskeilla käynnissä olevaan Ärrä tekee hyvää -kampanjaan. Hyvänteon tempauksessa paikalliset kioskiyrittäjät ympäri Suomen päättävät oman kohteensa ja lahjoittavat jokaisesta myydystä Ameriikan hodarista 5 senttiä kisaan. Kahden kuukauden välein pääsee kahdeksan R-kioskia lahjoittamaan 1 000 euroa valitsemilleen tahoille. Ensimmäiset lahjoitukset on päätetty ja ne tehdään toukokuussa. Toinen lahjoitusjakso on käynnissä touko-kesäkuun ajan. Lahjoittajana toimii R-kioski Oy.



Attendo Lustikullan asukkaat ovat tuttu näky läheisen kauppakeskuksen R-kioskilla.



- Me Jumbon R-kioskilla halusimme etsiä läheltä kohteen, jonka avulla voisimme tukea vanhuksia ja vammaisia, jotka ovat myös meillä kioskilla tärkeä ja ilahduttava asiakasryhmä. Kannustamme asiakkaitamme välipalaostoilla olemaan mukana tekemässä hyvää, sanoo kioskiyrittäjä Anu Tikka.

Attendo Lustikullassa asuu 19 ikäihmistä ja 16 vaikeasti vammautunutta. Hoivakoti on toiminut vuodesta 2009 lähtien Vantaan Pakkalassa.



- Tavoitteenamme on luoda meillä asuville turvallinen, mutta virikkeellinen ja omatoimisuutta tukeva elinympäristö. Siihen kuuluu olennaisena osana myös kunnon salliessa käynnit lähiympäristössä ja lähipalvelujen käyttö. Olimme äärettömän ilahtuneita, kun R-kioskiyrittäjä otti yhteyttä ja kertoi haluavansa huomioida Lustikullassa asuvat näin, sanoo hoivakodin johtaja Anu Moniruzzaman.



Jos Jumbon R-kioski lukeutuu lahjoitussumman saavien kioskien joukkoon, suunnataan lahjoitus ikäihmisten ja vammautuneiden virkistystoimintaan.



- Lähialueille toteutettavat retket on helpompi toteuttaa ja niitä toteutamme arjessamme, mutta tällainen huomio mahdollistaisi spesiaalimmat ja pidemmät retket suuremmalle joukolle, kuten useamman asukkaan haaveileman Tallinnan-risteilyn, päättää Moniruzzaman.