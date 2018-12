Vantaan Kaskelantien asoasunnot huippusuosittuja

Kaskelanrinteen uudelle alueelle tällä viikolla valmistunut Asokotien talo on haluttu kohde monesta syystä. Asukkaat arvostavat asuntojen varustelutasoa, talon savuttomuutta, hyviä liikenneyhteyksiä sekä asumiskustannusten kohtuullisuutta.

Uusi Kaskelanrinteen alue sijaitsee lähellä Hakunilan palveluita. Kaskelantie 9:ään valmistui 68 asuntoa, yksiöistä pieniin kolmioihin. Talo on savuton, kuten kaikki Asokotien uudet kohteet.

– Asuntoihin saatiin tehdyksi nopeasti asumisoikeussopimukset. 13,80 €/m2/kk keskimääräinen käyttövastike koetaan edulliseksi erityisesti uudiskohteessa, jossa varustelutasoon kuuluu muun muassa lasitetut parvekkeet sekä keittiössä keraaminen liesi ja astianpesukone, kertoo asiakaspalvelutiimin esimies Irma-Liisa Back-Heikkinen Asokotien asuntopalvelusta.

Kaskelantiellä keskimääräinen alkuperäinen asumisoikeusmaksu on 582,40 €/jm2. Asukkaalle sijoitus on riskitön, sillä hän saa asomaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna, mikäli päättää muuttaa pois. Asumisoikeusasunnoissa irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Toimitusjohtaja Jari Riskilä korostaa asumisoikeusjärjestelmän merkitystä pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla. Asoasunnoissa asukkailla on varaa asua laadukkaasti riittävän kokoisissa kodeissa.

– Asokotien asuntojen keskimääräinen vaihtuvuus on pieni, 16 % ja asuntojen käyttöaste on yli 98 %. Asumisen hinta on yksi tärkeimpiä syitä pieneen vaihtuvuuteen ja korkeaan käyttöasteeseen. Näitä asuntoja tarvittaisiin lisää muun muassa ylläpitämään pääkaupunkiseudun kilpailukykyä, korostaa Riskilä.

Työ toi Vantaalle

Asumiskustannukset olivat yksi vahva valintaperuste myös Joona Timperille, joka osti talosta asumisoikeuden 28-neliöiseen yksiöön. Timperillä on vaimon kanssa omistusasunto Turussa, mutta Rajavartioston työkomennus Helsinki-Vantaan lentokentälle pitää miehen tällä hetkellä arkipäivät Vantaalla.

– Tulin siihen tulokseen, että asoasunto on minulle tässä tilanteessa luontevin vaihtoehto. Näin saan asumiseen pysyvyyttä, mutta jos tulee työkomennus muualle, pääsen asunnosta myös helposti eroon. Asoasunnossa on myös edullisemmat asumiskustannukset kuin vuokra-asunnoissa ja verottajakin antaa tähän työasuntovähennyksen samalla tavalla kuin vuokra-asuntoon, kertoo Timperi.

Talon viidennessä kerroksessa sijaitsevan uuden asunnon pohja miellytti Timperiä. Siihen mahtuu kaikki tarpeellinen, ja vaimokin asumaan, jos pariskunta haluaa vastavuoroisesti viettää viikonloppua pääkaupunkiseudulla.

– Jos on työmatka kätevän lyhyt, niin on myös matka Helsinkiin. Olen naureskellut ystäville, että nyt minulla on kesämökki Vantaalla, toteaa Timperi.