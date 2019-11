Vantaan Variassa mallikurssit helpottavat opetustyötä

itslearningiin tehdyt mallikurssit helpottavat opettamista Vantaan Variassa. Siitä hyötyvät niin opettajat kuin opiskelijatkin. Mitä hyödyt ovat käytännössä?

Vantaan ammattiopisto Varia on toisen asteen oppilaitos, jolla on neljä toimipistettä: Koivukylä, Aviapolis, Myyrmäki ja Hiekkaharju. Variassa on noin 3000 opiskelijaa ja parisenkymmentä perustutkintoa. Ikähaitari on peruskoulun päättäneistä 50 plussaan. Varia, kuten muutkin toisen asteen oppilaitokset toteuttavat koulutuksen reformia digitaalisin keinoin.

- Varia päätyi käyttämään itslearning-oppimisalustaa. Se oli luonnollinen valinta, koska se on käytössä Vantaalla keskitetysti. On hyvä, että monissa oppilaitoksissa on sama verkko-oppimisympäristö, mikä mahdollistaa yhteistyön oppilaitosten välillä, sanoo Pekka Hirvonen.

Hänen vastuualueenaan on tieto- ja viestintätekniikan opetustehtävät henkilöstölle.

Hirvonen on itslearning-pääkäyttäjä. Toinen pääkäyttäjä on Anna Kepanen, joka on myös Varian verkkopedagogi.

Hirvonen ja Kepanen ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön itslearningin kanssa. Variassa oppimisympäristö saatiin nopeasti käyttöön. Järjestelmänä itslearning on ollut vakaa eikä käyttökatkoja ole ilmennyt lainkaan. Myös tukipalvelu on toiminut nopeasti.

Mainiot mallikurssit

Variassa on kaksi isoa tavoitetta digitaalisen oppimisen saralla: verkkokurssien kehittäminen ja digitaalisen etenemisen seurannan käyttöönotto. itslearningin käyttöönotto ja mallikurssien tekeminen oppimisympäristöön auttavat tavoitteiden saavuttamisessa.

- Kun aloimme käyttää itslearningia, muutimme samalla strategiaa, miten kursseja tehdään. Aiemmin jokainen opettaja joutui vääntämään kurssin yksin ja piti sitä myös itse yllä, kertoo Hirvonen.

Variassa ryhdyttiin kehittämään mallikursseja. Yhdestä tutkinnon osasta tehdään mallikurssi, jota työstää useampi saman alan opettaja. Yhteistyöllä tehdyt mallikurssit palvelevat kaikkia tutkinnon osan opettajia. Kun tutkinnon osan opiskelu alkaa, mallikurssista muodostetaan opiskelijahallintojärjestelmän kautta automaattisesti kopio, jota opettaja voi muokata haluamaansa muotoon opiskelijoidensa tarpeisiin sopiviksi. Jokaiselle tutkinnonosalle on oma mallikurssi.

Esimerkiksi fysiikan ja kemian ilmiöistä sekä niiden soveltamisesta on tehty oma mallikurssi, joka sisältää eri alojen sisällöt.

Kurssin osa-alueiden opetuksen alkaessa vaikkapa ravintola- ja catering-alaa opettava opettaja poistaa mallikurssista muun kuin omaan alaansa liittyvät sisällöt. Näin saadaan helposti alakohtaisesti räätälöityjä mallikursseja.

Opettaja voi lisäksi päättää pedagogisin perustein onko koko kurssin sisältö kerralla nähtävissä vai avaako hän sisällöt opiskelijoille vaiheittain. Kokonaisuuksien avaaminen ja piilottaminen on todella helppoa itslearningissä.

Mallikurssien hyöty

- itslearningin mallikurssiajatusta voi hyödyntää monella tavalla. Varian mallikurssit valjastavat kaikkien opettajien hyvät ideat yhteiseksi eduksi. Niissä on valmiina kaikki materiaali ja tehtävät.

Hyöty on siinä, kun uudella ryhmällä alkaa kurssi, niin automaattisesti muodostuu kurssitila, jossa opiskelijat ja opettajat ovat valmiiksi mukana. Ja siellä tosiaan on kaikki tehtävät ja materiaalit valmiina.

- Kun syksyllä tulee uusia opettajia ja opiskelijoita, ei kukaan uusi opettaja ole valittanut, että käytössä on valmiit materiaalit. Näin opinnot pääsevät jouhevammin alkuun syksyisin, sanoo verkkopedagogi Kepanen.

Automaattisesti korjautuvat tehtävät

Variassa käytetään resursseja hyvien mallikurssien tekemiseen. Ne säästävät aikaa ja siitä vapautuvilla resursseilla saadaan laadittua hyviä automaattisesti korjautuvia tehtäviä. Opettajien resursseja vapautuu siten varsinaiseen ohjaustyöhön.

Automaattisesti korjautuvien tehtävien teko on varsin aikaa vievää, mutta se palkitaan hyvin nopeasti, kun tehtävien korjaustyöt vähenevät huomattavasti. Opettajille jää enemmän aikaa paneutua opiskelijoiden ohjaamiseen.

- On varsin nopeaa rakentaa Itsiin avoimen kysymyksen periaatteella kysymyksiä, mutta niiden tarkistaminen on varsin työlästä, sanoo Hirvonen.

Automaattisesti korjautuvien tehtävien palaute tulee saman tien opiskelijalle, vaikka keskellä yötä. Variassa käytetään itslearningin-alustassa automaattisesti korjautuvia tehtäviä aina silloin kun se on pedagogisesti järkevää.

Tulevaisuuden visioita

Useimmiten teoriaopintoja opiskellaan vielä luokassa opettajan kanssa, vaikka materiaalit ja tehtävät löytyvätkin itslearningistä. Jatkossa kehitetään lisää myös etäopetusta Zoom-verkkokokoustyökalun kautta, sanoo Hirvonen.

Hän lisää, että usein verkkokursseilla ovat läsnä kaikki, jotka pääsevät osallistumaan, mutta ne jotka eivät pääse, voivat katsoa verkkoluennon nauhoituksen. Tästä on tullut oikein hyvää palautetta opiskelijoilta.

Opiskelijan näkökulmasta

Opiskelijoiden palaute digitaalisesta ympäristöstä ja itslearningista on ollut erittäin positiivista.

- Järkevin ja paras, koska siellä on sellaista asiaa, jota jatkuvasti opinnoissa tarvitsee. Opiskelijoiden mielestä itslearningin käyttö on ollut helppoa ja mukavaa, kertoo opiskelijoiden palautteesta Kepanen.

Syksystä 2019 alkaen aloittavilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus opiskella digitaitoja itslearningissä.

- Varsinkin aikuisille järjestetty verkko-opiskelu on ollut mieluisaa. Monilla on pieniä lapsia, eikä aina ole helppo päästä oppitunneille mukaan. Variassa aiotaan jatkossakin panostaa aktiivisesti opiskelijoiden joustaviin mahdollisuuksiin hankkia osaamista, selvittää Hirvonen.

Hyvää palautetta on tullut myös jatkuvasti läsnäolevasta verkko-ohjauksesta. Itsenäinen opiskelu ei tarkoita yksinäistä opiskelua.

- Verkkotehtävien tarkoitus on tukea opiskelijaa ammattitaitovaatimusten hankkimisessa. Tarjoamme opiskelijalle väylän hankkia osaamista sekä arvioida sitä. Its on siihen hyvä alusta, jatkaa Kepanen.

- Meillä ei ole tehtäviä tehtävien takia, vaan mietitään mitä opiskelija oppii kustakin tehtävästä. Ja millaisia oppimisen tekoja opiskelija kussakin tilanteessa tekee. Millaisen materiaalin pariin ohjataan hankkimaan osaamista. Ja miten testataan ja näytetään osaamista, selvittää Kepanen Varian pedagogista linjaa.

itslearningiin rakennettujen sisältöjen ansiosta opettaja voi helposti tunnistaa opiskelijan aiempaa osaamista, näin opinnoissa päästään jouhevasti eteenpäin. Jokainen voi hankkia osaamista joustavasti omaan tahtiin.

Viestittely

Opintojen sisäinen viestintä on joissakin tutkinnoissa siirretty itslearning-viestintätyökaluun. Sen hyöty on, että keskustelut eivät jää esimerkiksi WhatsAppiin, vaan ne tallentuvat itslearning-järjestelmään. Myös opettaja pystyy viestimään kaikille opiskelijoille samanaikaisesti. Hän voi muistuttaa tehtävien palautuspäivästä. Toki myös opiskelijat voivat viestitellä keskenään. itslearning-mobiilisovellus on kätevä väline siihen.

Hiljaa hyvä tulee

Kepasen mielestä ei kannata kiirehtiä uuden oppimisympäristön käyttöönotossa. On hyvä työstää tutkinnon osia yhdessä huolellisesti ja ottaa uuden välineen ominaisuuksia haltuun pala kerrallaan.

- Uuden järjestelmän haltuunottoon isossa organisaatiossa menee yleensä vuosia. Alkuun voi päästä nopeastikin, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla meni vain muutama kuukausi, että saimme mallikurssit aikaiseksi. Niitä pitää kuitenkin jatkokehittää jatkuvasti. Siihenkin menee aikaa, että koko henkilökunta saadaan perehdytettyä itslearningin käyttöön, summaa Hirvonen.

Hänen opetustaustansa on sote-alalta, jossa itslearningin käyttöönotto on pisimmällä myös Variassa.

Hirvonen kertoo, että vielä keväällä 2018 käyttöönoton alkuvaiheessa tehtiin manuaalisesti tunnukset. Tunnusautomaatio saatiin käyttöön myöhemmin syksyllä 2018. Variassa aloitettiin itslearningin käyttö yhteisillä tutkinnon osilla sekä sote-alan ammatillisissa opinnoissa.

- Tällä hetkellä sote-perusopinnot alkavat jo olla varsin hyvällä mallilla itslearningissä. Osaamisalan opintoja työstetään parhaillaan. Myös muilla ammattialoilla opintoja on lähdetty rakentamaan itslearningiin, summaa Hirvonen nykytilannetta.

