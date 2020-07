Vapaa-ajanmatkailijat suuntaavat mielellään Tampereelle – Majoituspaikkojen käyttöaste kovassa nousussa

Poikkeuksellisen kevään jälkeen kotimaanmatkailu houkuttelee suomalaisia. Toukokuun lopussa majoituspaikkojen käyttöaste Tampereella oli 5,1 prosenttia. Kuukautta myöhemmin käyttöaste oli jo 41 prosenttia. Koko Suomen osalta vastaavat luvut ovat toukokuun lopussa 5,6 prosenttia ja kesäkuun lopussa 31,7 prosenttia.

Kokonaisuudessaan Tampereen majoituksen käyttöasteet ovat keskimääräistä tasoa koko Suomeen verrattuna.

– Tampereen matkailukesä näyttää valoisalta ja hotellien käyttöasteet ovat nousseet merkittävästi, jopa 40 prosenttia, toukokuun lopusta. Kiinnostus näkyy myös sivustomme kävijämäärissä, jotka ovat jo lähes edellisvuoden tasolla ja kävimäärien kasvua kehittänyt iso kotimaan kampanja. Tampereella on heinäkuusta kovat odotukset ja kotimaan vapaa-ajan matkailijat sekä paikalliset nousevat merkittävään rooliin elpymisessä. Suosittelen myös kaikkia tamperelaisia tutustumaan kotikaupunkiinsa ja lähialueisiin, jotka tarjoavat lukemattomasti vaihtoehtoja kesäpäivän viettoon, toteaa Visit Tampereen markkinointi- ja kumppanuusjohtaja Noora Heino.

Tampereen seudun majoituspaikoista suurin osa on jo avautunut. Visit Tampere on kerännyt sivuilleen avoinna olevia majoituspaikkoja matkailijoiden avuksi.

Courtyard by Marriot Tampere City hotellin hotellinjohtaja Ville Virkki on varovaisen toiveikas kesän suhteen.

– Hotelli oli suljettuna kolme kuukautta ja jännityksellä lähdimme avaamaan hotellia heinäkuuksi. On hienoa nähdä, kuinka vikkelästi varaustilanne kehittyy ja myös mukava nähdä, että ihmiset uskaltavat ja haluavat liikkua. Tällä hetkellä on mahdotonta ennustaa edes viikonlopun varaustilannetta. Samana päivänä voi tulla kymmeniä varauksia ja ihmiset tekevät päätöksiä spontaanisti. Tästä on hienoa jatkaa, Ville Virkki sanoo.