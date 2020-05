Vappu on sujunut rauhallisesti OYS:ssa

NordLab Kemin aluelaboratoriossa koronatestausta eniten Suomessa suhteessa alueen väestöön 29.4.2020 14:33:31 EEST | Tiedote

COVID-19 eli koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurta Pohjois-Suomessa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. NordLab Kemin aluelaboratorion COVID-19 näytteiden testauskapasiteettia on lisätty ja näin on pystytty vastaamaan alueen haastavaan epidemiatilanteeseen.