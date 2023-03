Vappu Pimiän uusi ruokakirja pursuaa ihania reseptejä arkeen ja juhlaan

Kasvitantraa, perhesalaisuuksia ja huumoria versova romaani kasviholistista elämänsä ryteikössä 28.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Katariina Vuori: Juurikasvua Ilmestyy 28.3. Kasvun paikka -romaanissa tutustuimme perheenäiti Silviaan, jonka vaarattomalta vaikuttava viherkasviharrastus rönsyili hallitsemattomasti ja villiinnytti myös parisuhteen kasvupaikat. Nyt vakavasta huonekasviaddiktiosta toipuva Silvia on uuden edessä: avioliitto kuihtuu olemattomiin ja työpaikka rautakaupan viherosastolla on vaarassa joutua leikkuriin. Juurettomuuden tunnetta lisäävät sekavat tunteet rakasta Risto-työtoveria kohtaan. Kun vanhasta sukutalosta, Jerikosta, löytyy Silvialle uusi tukikohta, alkaa lemmekkään bisnesidean lisäksi puskea esiin myös arvoitus, jonka ratkaiseminen saattaa muuttaa koko Silvian elämän. Juurikasvua-romaanissa juurihoitoa saavat niin kasvit kuin ihmiset. Kasvun paikka -teoksen itsenäisessä jatko-osassa Vuori möyhentää tragediaa ja komediaa yhteen elämänmakuisesti. Humoristisena kukkivan pinnan alla kommunikaatiovaikeuksilla ja perhesuhteilla on tärkeä osa: siinä missä piilevät traumat ja vahingoittuneet juu