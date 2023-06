Vapriikin kesän erikoiskierrokset alkavat

Tampere 1918 -näyttely siirtyy verkkoon 5.6.2023 09:27:30 EEST | Tiedote

Vapriikin suosittu Tampere 1918 -näyttely sulkeutuu 3.9.2023. Näyttely on vuodesta 2008 alkaen saanut paljon kiitosta niin kävijöiltä kuin historian ja museoalan ammattilaisilta. Tampere 1918 sai arvostetussa Vuoden eurooppalainen museo -kilpailussa erityismaininnan vuonna 2011. Jo 15 vuotta esillä olleiden harvinaisten museoesineiden on nyt päästävä huoltotauolle, ja myös näyttelytila on menossa remonttiin. Vapriikki ei silti hylkää Tampereelle tärkeää aihetta, vaan uusi näyttely on suunnitteilla muutaman vuoden tauon jälkeen. Näyttelyn sulkeutuessa Vapriikki avaa Tampere 1918 sisällissotamuseo -sivuston, joka tarjoaa tietoa sisällissodan tapahtumista Tampereella 3D-mallinnettujen virtuaalielämysten ja pelillisyyden sekä artikkeleiden, kuvien ja videoiden välityksellä.