Varaa päivä Simon kesäfestareille, Neljänsuora ja Pete Parkkonen viihdyttävät pohjoisessa

Kalenteriin kannattaa merkitä jo nyt perinteiset kesäfestivaalit Simon kesätorilla 17. elokuuta. Aiempina vuosina Attendon pohjoisen palvelukotien järjestämillä festivaaleilla Kuivaniemen suunnalla on esiintynyt yksi tähtiesiintyjä ja paikallinen lämppäribändi. Tänä vuonna Simossa lavan täyttävät vuorollaan musiikkimaailman kaksi kirkasta tähteä, ensimmäisenä Rossipohjan jälkeen vuoronsa saa Neljänsuora ja heidän jälkeensä Pete Parkkonen.



Simon musiikkifestarit ovat kaikille musiikin ystäville avoin tilaisuus, vaikka alun perin tapahtuma luotiin Attendon pohjoisen palvelukotien asukkaita ajatellen.



- Monelle palvelukodeissamme asuvalle musiikki on kaikki kaikessa. Livemusiikki luo oman ainutlaatuisen kokemuksensa digitaalisesti kuunnellun musiikin rinnalla. Siitä syntyi idea ryhtyä festarijärjestäjäksi neljä vuotta sitten, jotta saisimme kummatkin musiikkinautinnot pohjoisessa tarjolle, kertoo aluejohtaja Minna Hirvaskoski Attendosta.



Kertaluontoiseksi aiotusta kokeilusta syntyi perinne. Alkuvuosina yleisö painottui pitkälti palvelukodeissa asuviin, mutta tapahtuma on tuonut enenevästi kaikkia lappilaisia yhteen. Viime vuonna kuulijoita oli noin 650, joista kaukaisimmat tulivat Muoniosta asti. Tänä vuonna festivaalit järjestetään todennäköisesti toistaiseksi viimeistä kertaa, joten tavoite on huipentaa kaikin tavoin festivaalit.



- Melodinen ja menevä, mutta sanoituksiltaan puhutteleva musiikki, on selvästi suosituinta meillä asuvien keskuudessa, joten tältä pohjalta artistit valikoituvat. Myös persoona on tärkeä. On hienoa, millaisen jalansijan festariperinteemme on saavuttanut, iloitsee Hirvaskoski.



Aiempina vuosina festivaaleilla ovat esiintyneet muun muassa Arttu Wiskari, Frederik ja Kake Randelin.



Lämpimästi tervetuloa Simon kesäfestareille!



Aikataulu:

Aika: 17.8.2018

klo 11.15–12.30 Rossipohja

klo 13.00–14.00 Neljänsuora

klo 14.30–15.30 Pete Parkkonen

Paikka: Simon kesätori, Lassitie, Simo



Päihteettömään tapahtumaan on kulujen kattamiseksi 20 euron pääsymaksu ja lipun hintaan sisältyy keittoruoka.

Toimitukset pääsevät sisään tapahtumaan maksutta joko ilmoittamalla tulosta: johanna.kekalainen@attendo.fi tai näyttämällä mediakortin tapahtumapaikalla.



Attendo Simon palvelukodin järjestämiä festareita tukevat myös paikalliset yrittäjät.