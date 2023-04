Varainhoidon huippuammattilainen Nina Laakkonen vastaamaan S-Pankin Private Banking- ja -instituutioasiakkaista

S-Pankki jatkaa panostuksiaan varainhoitoon ja nimittää Nina Laakkosen luotsaamaan yksikköä, joka vastaa sijoituspalveluiden tarjoamisesta Private Banking- ja instituutioasiakkaille. Laakkonen on kokenut varainhoidon ammattilainen, joka on työskennellyt vaativissa tehtävissä useissa finanssialan yhtiöissä. Edellisessä tehtävässään Ålandsbankenissa Laakkonen vastasi pankin Private Banking -toiminnoista Suomessa.

”Iloitsen siitä, että Nina liittyy tiimiimme, sillä hän kuuluu kotimaisen varainhoitoalan kärkikastiin. Ninalla on monipuolinen tausta rahoitusalalta ja hän on arvostettu johtaja, joka on saanut rautaisia tuloksia aikaan. Tästä kertovat myös hänen luotsaamiensa toimintojen saamat palkinnot vuosien varrelta. Olen varma, että Ninan osaaminen ja johtamistaidot tukevat vahvaa kasvuamme varainhoidossa”, S-Pankin vt. toimitusjohtaja Hanna Porkka kertoo.

Varallisuudenhoito on toinen S-Pankin kahdesta liiketoiminta-alueesta. Pankki tarjoaa varakkaille yksityishenkilöille sekä institutionaalisille sijoittajille yksilöllisiä varainhoidon ja varallisuuden suunnitteluun liittyviä ratkaisuja, täysiä pankki- ja lainapalveluita sekä kattavasti erilaisia sijoituskohteita S-Pankki Private- ja S-Pankki Instituutiot -sateenvarjojen alla.

”Vaikka S-Pankki on 15-vuotias, juuremme varainhoidossa juontavat yrityskauppojen kautta vuoteen 1987 asti. Olemme olleet 35 vuoden ajan henkilökohtaisen, räätälöidyn palvelun sekä suomalaisen sijoitusmaailman edelläkävijä. Aiomme olla sitä seuraavatkin vuosikymmenet”, Porkka sanoo.