Varhaiskasvatuksen ammattilaisille tarjolla 70 työpaikkaa Vaasassa

Maanantaina 19.4. alkaneessa varhaiskasvatuksen haussa on avoinna noin 70 työpaikkaa. Töitä on tarjolla varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, päiväkotityöntekijöille sekä avustajille. Avoinna on sekä vakituisia että määräaikaisia tehtäviä.

Vaasassa varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimissa päiväkodeissa. Kaupungissa toimii suomenkielisiä, ruotsinkielisiä sekä kaksikielisiä päiväkoteja, joten kielitaitovaatimukset tehtäviin vaihtelevat työpaikan ja -tehtävän mukaan. Lisätiedot niin kielitaitovaatimuksista kuin muistakin edellytyksistä löytyy jokaisen haettavan paikan työpaikkailmoituksesta. Työpaikkoja pääsee hakemaan Kuntarekryn kautta 19.4.–3.5.2021. Kaikki haussa olevat paikat löydät kuntarekryn sivuilta: https://bit.ly/3stOAWv – Tässä työssä pääset varmasti kehittymään ja toteuttamaan itseäsi sekä myös käyttämään luovuutta. Mikään päivä tässä työssä ei ole samanlainen ja lasten kanssa on ilo tehdä töitä samalla seuraten heidän kehitystään ja kasvuaan, sanoo Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Hanna Valkeinen. Haussa on vakituisten ja määräaikaisten paikkojen lisäksi jatkuvasti sijaisia eripituisille ajanjaksoille. Sijaisuuksia voi hakea niinikään Kuntarekryn sivuilta osoitteesta: https://bit.ly/3n4kCqR Töihin kansainväliseen yhteisöön Vaasan suurin työllistäjä on Vaasan kaupunki, joka tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia; nuoria kesätöihin, opiskelijoita sijaisuuksiin, vastavalmistuneita sekä kokeneita ammattilaisia moniin haastaviin tehtäviin. – Vaasa on onnellisten ihmisten kaupunki. Tämä on iso, pieni kaupunki. Täällä voi nauttia arkkitehtuurista, puistikoista, luonnosta ja merestä ihan lähellä. Varhaiskasvatus on ylikiva työyhteisö, ammattitaitoinen, innostunut ja leikkivä. Leikki on parasta. Tule mukaan, sanoo Vaasan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi. Vaasa on kansainvälinen kaupunki, jossa kotimaisten kielten lisäksi puhutaan arjessa 97 muutakin äidinkieltä. Kaupungissa toimii yli 140 energia-alan yritystä ja kilometrin säteellä torista löytää yli 20 kulttuurielämystä. Merenkurkun saaristo on lisäksi Suomen ainoa Unescon luonnonperintökohde. Kaupungille ominaista on alueen vahva yhteisöllisyys ja sen kehittäminen yhdessä asukkaiden hyväksi. Tule osaksi osaavaa työyhteisöämme ja vaikuttamaan lastemme tulevaisuuteen! Vaasan varhaiskasvatuksesta voi lukea lisää sivulta: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/varhaiskasvatus-ja-koulut/varhaiskasvatus/

Avainsanat RekrytointityönhakuVaasavarhaiskasvatus

