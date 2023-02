Väriä elämään! -taidenäyttely Kulttuurikulmassa helmikuussa 2023

Helmikuu 2023

Aviador Kulttuurikulma

Liisankatu 19, 00170 Helsinki

Virtuaali-illoissa istutetut siemenet versoilevat Kulttuurikulman seinillä. Viikkojen ajan arjen harmahtavuudesta kielivät tervehdykset ovat kiirineet Hangosta Haminaan ja Vaasasta Ilomantsiin. Kuvataiteilija ja taidepedagogi Maarit Myllynen on johdatellut ihan tavalliset, taiteeseen uteliaisuudella kurkistavat aikuiset kokeilevien kuvataidetehtävien äärelle. Jokaisella kerralla taika on tapahtunut: elämä on saanut värit, värit ovat syttyneet elämään. Tätä ennen Väriä elämään -ryhmien teoksia on jaettu katsojille kitsaasti. Ruudun takaa on usein kuulunut: ”Tää valuu. En voi näyttää vielä.” Nyt ryhmän teoksia on ensimmäistä kertaa nähtävillä konkreettisina ja kehyksissä. Väriä elämään -ryhmien jäsenet toivovat tekemisen ilon tarttuvan ja jokaisen saavan näyttelystä elämäänsä pienen purskahduksen villiä väriä.

Näyttelyn taiteilijat:

Terhi Ilosaari

Janne Kokkonen

Mari Lilja

Saara Lilja

Maarit Myllynen

Katariina Mäkelä

Johanna Paloviita

Hanni Parviainen

Leena Simpson

Anne Tunér

