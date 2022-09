Värisilmä esittelee syksyn uutuudet Habitaressa!

Monipuolinen Baroom kylpy- ja kodinhoitohuonemallisto esillä Habitaressa

Värisilmä laajentaa valikoimaansa omalla kylpy- ja kodinhoitohuonebrändi Baroomilla. Baroom-kalusteiden kulmakivet ovat poikkeuksellisen laaja valikoima, erinomainen hinta–laatu-suhde ja vastuullinen saksalainen tuotanto. Baroom on suunniteltu kestämään käyttöä, erilaisia makumieltymyksiä, elämäntilanteita ja budjetteja. Malliston laajalla kaappi- ja lisävarustevalikoimalla voi kalustaa myös eteisen, makuuhuoneen ja vaikka olohuoneen, sillä Baroom taipuu myös vaatekaapeiksi ja tv-tasoksi.

Kestävää laatua: Valmistettu kokonaan Saksassa kansainvälisten laatu-, ympäristö- ja energiavaatimusten mukaisesti ja testattu kestämään vähintään 15 vuotta normaalia käyttöä.

Muunneltavasta mallistosta voi räätälöidä juuri omaan kotiin sopivan kokonaisuuden. Laaja valikoima: Yli 70 ovimallia, useita runkovärejä, kymmeniä ovisävyjä ja lisäksi runsaasti tasoja, vetimiä, peilejä ja peilikaappeja, altaita ja monenlaisia säilytysratkaisuja.

Tilat suunnitellaan yhdessä Värisilmän Baroom-myyjän kanssa. Baroom-kalusteet ovat myynnissä vain Värisilmässä.

Värisilmän uutuus: Tekstiililattiat – mahdollisuuksien lattiamateriaali

Laadukkaat kokolattiamatot, monipuoliset kantatut matot ja kätevät tekstiililaatat täydentävät tänä vuonna Värisilmän lattiavalikoimaa pehmeillä vaihtoehdoilla aikaisempien kovien materiaalien rinnalla. Golvabian laaja valikoima sisältää runsaasti väri- ja materiaalivaihtoehtoja sisalista villaan ja tekokuituihin. Matot voi tilata mittatilauksena ja ne valmistetaan toiveiden mukaan kokolattiamatoksi tai valittuun kokoon leikattuna.

Laaja valikoima: 30 mallistoa mattoja ja 10 mallistoa tekstiililaattoja kotiin, julkitiloihin ja ulkokäyttöön.

Vaimentaa ääntä ja akustoi tilaa. Eurooppalainen tuotanto: Kaikki ruotsalaisen Golvabia-lattiavalmistajan tekstiililattiat valmistetaan Euroopassa mattoalan REACH-asetusta tarkasti noudattaen.

Syksyn kovin uutuus esillä Habitaressa – BerryAllocin korkeapainelattiat kestävät kaikenlaista kulutusta, kovaa käyttöä ja raskaita kuormia

BerryAllocin korkeapainelattiat ovat markkinoiden lujimpia, minkä ansiosta ne sopivat sekä koteihin että julkisiin tiloihin. Lattia on vettä hylkivä ja naarmuuntumaton, joten se on erinomainen valinta esimerkiksi lapsi- ja lemmikkiperheisiin. Korkeapainelattiat valmistetaan Norjassa luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. BerryAlloc-korkeapainelankuissa on panostettu sekä laatuun että muotoiluun, ja niillä on elinikäinen takuu.

BerryAlloc-korkeapainelattian ominaisuudet tekevät niistä maailman vahvimmat lattiat.

Erinomainen lujuus: Lattia kestää kovaa käyttöä ja kulutusta sekä raskaita kuormia.

Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa sujuvan asennuksen. Silent System: Lattioissa on sisäänrakennettu alusmateriaali, jonka ansioista ne vähentävät melua jopa yli 19 desibeliä.

Boråstapeter Studion upeat ja yksilölliset tapetit luovat tunnelmaa ja tekevät kodista persoonallisen

Boråstapeter Studion hurmaavat ja mielikuvitukselliset kuvatapetit haastavat käsityksen siitä, mitä tapetti voi olla. Yksilöllisten ja hämmästyttävän kauniiden kuosien avulla kodin voi muuttaa vaikka eksoottiseksi viherkeitaaksi tai romanttiseksi puutarhaksi.

Tapettimalleja on reilu 60, ja ne painetaan korkealaatuiselle paperille käyttäen digitaalista tekniikka, joka mahdollistaa tapettien sovittamisen erilaisiin tiloihin. Kaikki Boråstapeter Studion tapetit tehdään mittatilaustyönä. Tule messuosastolle inspiroitumaan ja löytämään oma tapettisuosikkisi!