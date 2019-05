Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy tarjoaa ajantasaista analytiikkaa yrityksille Petari.fi IoT-palvelunsa avulla – tiedonsiirrossa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-verkkoa

Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (VMSV) tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua maa-, vesi- ja vesihuoltorakentamiseen. VMSV kehitti Petari.fi IoT-palvelun, jotta se pystyisi palvelemaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisemmin.

Petari.fi-palvelun avulla VMSV pystyy tarjoamaan rakentamisen ja kunnossapidon lisäksi asiakkailleen analyysipalveluita vesihuoltoverkoston tilasta ja ehdottamaan tarvittavia toimenpiteitä. Ajantasaista mittausdataa ja siitä syntyvää analytiikkaa saadaan sijoittamalla etäluettavia IoT-antureita toiminnan kannalta kriittisiin kohteisiin. Tiedonsiirrossa hyödynnetään Digitan valtakunnallista LoRaWAN-verkkoa.

”Taustamme on maansiirrossa ja vesihuollossa. Lähdimme alun perin rakentamaan IoT-palvelua ratkaisemaan tämän toimialan kehittämiseen liittyviä haasteita. Petari.fi-alustapalvelumme on kuitenkin sovellettavissa käytännössä kaikille yrityksille, joita kiinnostaa toimintansa kriittisistä kohteista saatava ajantasainen analytiikka. Olenkin sanonut, että Petari.fi on syntynyt rakkaudesta analytiikkaan”, kertoo Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n toimitusjohtaja Ari Huusko. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Invenco Oy:n kanssa ja analysoinnissa käytetään Microsoft Office 365 -paketin mukana olevaa PowerBI -työkalua.

”Petari.fi-palvelun kautta haluamme tarjota yrityksille mahdollisuuden seurata esimerkiksi kohteiden sijaintia, tuotannon käyttöasteita, tilojen käyttöä, nesteiden korkeustasoja, ilmanlaatua sisällä ja ulkona, paine-eroja, ovien avautumisia sekä kohteiden liikkumista esimerkiksi tärinää. Palveluun voidaan liittää myös kutsupainikkeita. Palveluun on mahdollista liittää olemassa olevia antureita erillisten liitäntälaitteiden kautta”, kertoo Huusko käyttökohteista.

”Digitan ja Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n yhteinen intressi on vesihuollon kehittämisessä ja digitalisoinnissa. On hienoa, että kiinnostus analytiikan hyödyntämiseen on johtanut Petari.fi IoT-palvelun kehittämiseen ja tarjoamamme LoRaWAN-teknologia on valittu palvelun tiedonsiirtoon”, sanoo Digitan IoT-palveluiden myyntijohtaja Mika Flinck.

”On hienoa nähdä miten digitalisaation aiheuttama disruptio tarjoaa perinteisille aloille ja vanhoille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kimmokkeen liiketoiminnan kehittämiseen. IoT:n tarjoamien mahdollisuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen asiakkaidemme liiketoiminnassa on meillä Digitassa jo perustekemistä - luonnollisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämän lisäksi meiltä saa avaimet käteen palvelut sensoreista analytiikkaan ja tiedon visualisointiin. Toki tässä hyödynnämme omaa kumppani- ja asiakasverkostoamme”, toteaa Flinck.

Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (VMSV) tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua maa-, vesi- ja vesihuoltorakentamiseen. Me VMSV:llä haluamme jättää jälkeemme paremman paikan kuin tullessamme. Siksi kaiken mitä teemme, tulee olla kestävää ja vastuullista - sellaista, jonka voimme ylpeinä allekirjoittaa. Toimivamman, kauniimman ja kestävämmän ympäristön rakentamiseen tarvitaan kovaa työtä ja ajantasaisia työkaluja, mutta ennen kaikkea oikeita ihmisiä: nuoria ja vanhoja osaajia, joilla on taito, näkemys ja vastuu. Teemme työtämme avoimin kortein ja puhtain suorituksin - se on meidäntapamme viedä maatamme kohti puhtaampaa tulevaisuutta.



Petari.fi on kokonaisvaltainen IoT-palvelu, jota voivat hyödyntää kaikki yritykset koosta, toimialasta tai anturointitarpeista riippumatta. Palvelu toimii sekä tietokoneella että mobiilisti. Analysoinnissa käytetään Microsoft Office 365 -pakettiin kuuluvaa PowerBI -työkalua, jonka avulla dataa voidaan visualisoida ja yhdistellä lukuisista eri lähteistä, kuten tietojärjestelmistä, tiedostoista, intranetistä tai erilaisista avoimen datan palveluista. Näin yritykset saavat IoT-analytiikan helposti osaksi yrityksen muuta raportointia ja johtamisessa tarvittava tieto on analysoitavissa yhdessä paikassa. Palvelu on kehitetty yhteistyössä Invenco Oy:n kanssa.





Invenco Oy on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.



Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa.