Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 14.4.2023 antanut 13 päätöstä, joilla on myönnetty 77 tilalle poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta vakavien viljelyvahinkojen torjumiseksi. Poikkeuslupapäätöksissä on myönnetty lupa valkoposkihanhien karkottamiseen vain niitä vahingoittamattomilla menetelmillä valkoposkihanhien kevät- ja syysmuuttokausina. Keväällä kovaäänisten äänipelotteiden kuten kaasutykin tai paukkupatruunoiden käyttö on kielletty.

Valkoposkihanhia. Kuva: Jari Kontiokorpi.

Lupaa valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumiseen ei myönnetty Poikkeuslupaa valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumiseen ei myönnetty, sillä Luonnonvarakeskuksen (Luke) alustavien tutkimustulosten mukaan ampumiselle vaihtoehtoisen karkotuskeinon, paukkupatruunan käyttö on toimiva karkotuskeino. Luvan myöntämiseen liittyvien edellytysten mukaan poikkeuslupa rauhoitetun linnun tappamiseen voidaan myöntää, vain jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Tutkimustulokseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta, Luke ei lausunnossaan viittaa, että paukkupatruunalla tapahtuva karkottaminen toimisi tavoitellun karkotusvaikutuksen kannalta riittämättömällä tavalla tai ainakaan olennaisesti huonommin kuin kuoliaaksi ampuminen. Aiemmilla poikkeusluvilla myönnetyn kuoliaaksi ampumisen tavoitteena ei ole ollut valkoposkihanhien kannan säätely, vaan niiden pelottelu ja karkottaminen viljelyksiltä. Hanhien onnistunut karkottaminen edellyttää useiden menetelmien käyttöä ja aktiivista toistoa Tämänhetkisen käytettävissä olevan tiedon mukaan aktiivinen karkottaminen eri menetelmien yhdistelmällä (lähestyminen, käsilaser, paukkupatruuna) on tehokasta, ja vähentää hanhien laidunnusta nurmipelloilla, mutta se vaatii organisoitua, päätoimista ja jatkuvaa karkottamista ja hanhien valvontaa suhteellisen rajatulla alueella auringonnoususta auringonlaskuun. Valkoposkihanhien karkottaminen millä tahansa menetelmällä edellyttää toistoa. Hyvin toimiva satovahinkojen torjunta edellyttää kokonaisvaltaista ratkaisua niin, että karkotustoimien lisäksi hanhille osoitetaan niille houkuttelevia ja levähtämiseen ja laiduntamiseen soveltuvia peltoja (lintupellot), jossa hanhet voivat ruokailla rauhassa ilman häirintää. Lupa-alueet kattavat laajasti itäisen ja eteläisen Suomen peltoja. Kovaäänisten äänipelotteiden käyttö on kielletty keväällä, koska kovaäänisen karkottamisen vaikutuksia ei tunneta vielä riittävästi, jotta muulle linnustolle aiheutuva häiriö alueella voitaisiin sulkea pois. Poikkeusluvat ovat voimassa pääosin kaksi vuotta. Voimassaolevat poikkeusluvat valkoposkihanhien karkottamiseen Tähän mennessä annetuilla päätöksillä on myönnetty lupa valkoposkihanhien karkottamiseen yhteensä 251 tilalle. Osalla tiloista on voimassa aiemmin myönnetty poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen ja kuoliaaksi ampumiseen syysmuuttokaudella. Näistä poikkeusluvista osa on voimassa vuoden 2024 syysmuuttokauden päättymiseen saakka. Voimassaolevien poikkeuslupien lupa-alueita voi tarkastella Karttapalvelussa (ely.maps.arcgis.com) Loput Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa vireillä olevat valkoposkihanhien pelloilta karkottamista koskevat poikkeusluvat annetaan huhtikuun aikana. Avustukset ja lintupellot Helmikuun alussa voimaan tulleen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevan laissa (15/2022) on uutena toimenpiteenä mahdollista hakea alueelliselta ELY-keskukselta avustusta rauhoitettujen lintujen aiheuttamien viljelyvahinkojen torjumiseen. Uuden CAP-kauden alettua vahinkoalueille on myös mahdollista perustaa ympäristösitoumuksen lohkokohtaisena toimenpiteenä lintupeltoja. Lisätietoja: Luvat lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi) Rauhoitettujen lajien aiheuttamiin vahinkoihin ennätyskorvaukset vuonna 2022 – uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä (sttinfo.fi) ELY-keskus maksoi viime vuonna Pohjois-Karjalaan (sttinfo.fi)2,8 milj. € korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista (sttinfo.fi) Uusi avustus haettavana rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen (ely-keskus.fi) Korvauksen hakeminen rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä (ely-keskus.fi)

