Varsinais-Suomen hirvieläinpyyntiluvat 2022

Lupamäärissä pientä kasvua

Varsinais-Suomessa on maan suurin ja valkohäntäpeurakanta. Tavoite on selkeä kannan vähentäminen. Paikallinen vaihtelu on kuitenkin peurakannassa suurta. Vaikka saalisennätykset on lyöty vuosittain, on edelleen epävarma, onko valkohäntäpeurakanta kääntynyt laskuun Varsinais-Suomessa. Viime metsästyskautena ammuttiin Varsinais-Suomessa yli 25 000 valkohäntäpeuraa. Tulevalle kaudelle myönnetyt luvat riittävät reilusti yli 30 000 peuran saaliiseen.

Hirven osalta myönnetty kokonaislupamäärä kasvoi muutamilla kymmenellä. Hirvikanta on suurimassa osassa Varsinais-Suomea lähellä tavoitetasoa.

Valkohäntäpeurakannan vähentäminen vaatii edelleen ponnistuksia metsästäjiltä

Hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on nykyisin mahdollista aloittaa heti syyskuun alusta. Peurakannan vähentäminen edellyttää tehokasta metsästystä heti alkukaudesta ja että metsästys jatkuu tehokkaana kauden loppuun saakka.