Varsinais-Suomen ilmastotoimia tuleville vuosille suunnitellaan – kommentteja kaivataan

Näkemyksiä Varsinais-Suomen ilmastotiekartan luonnokseen toivotaan eri tahoilta laajasti: kunnista, yrityksistä, järjestöiltä, tutkijoilta ja kehittäjiltä sekä maakunnan asukkailta.

Kommentointi on avoinna 29.11.2020 saakka osoitteessa https://ymparistonyt.fi/ilmastotiekartta2030/

Varsinais-Suomessa valmistellaan hiilineutraaliuteen tähtäävää suunnitelmaa, ilmastotiekarttaa, jonka ensimmäinen vaihe on nyt avattu kommentoitavaksi. Maakunnan ilmastotiekarttaan on jäsennelty ne tavoitteet, joita hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää. Tiekartassa on tunnistettu Varsinais-Suomen osalta vaikuttavimmat toimenpiteet kolmella keskeisellä päästösektorilla, joita ovat energia, liikenne ja maatalous. Työtä ohjaa maakunnan ilmastovastuujaosto. Kommentteja toivotaan sekä keinoihin että siihen, mitä tahoja tarvitaan mukaan työhön.

”Tiekartta perustuu ymmärrykseen siitä, minkä täytyy muuttua ja mitä mahdollisuuksia muutos tuo tullessaan. Keskustelua asiantuntijoiden ja muun muassa yritystoimijoiden kanssa on käyty vilkkaasti”, kertoo ilmastovastuujaoston puheenjohtaja Timo Metsä-Tokila.

Teemoina energia, liikenne ja maatalous

Ensimmäiseen vaiheeseen on valittu kolme keskeistä teemaa, joista jokaisella on kaksi muutostavoitetta. Valitut teemat ja keinot pohjautuvat tutkimustietoon, kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin sekä lukuisiin keskusteluihin, joita käytiin myös Varsinais-Suomen ilmastotyön supersyksy -webinaarisarjassa.

Lämmityksen ja sähkönkulutuksen päästövähennysten saavuttamiseksi on siirryttävä uusiutuvan energian käyttöön ja lisättävä kiinteistöjen energiatehokkuutta. Liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja yksittäisiä henkilöautolla ajettuja matkoja tulee vähentää merkittävästi. Maataloudessa halutaan keskittyä maan hiilensidontaan sekä kestävän ja uusiutuvan ruokajärjestelmän rakentamiseen. Ensi vuonna suunnitelmaa täydennetään esimerkiksi rakentamisen osalta.

”Ilmastotiekartta summaa toimet, joihin Varsinais-Suomessa tulee seuraavan vuosikymmenen aikana panostaa. Toivomme toki, että Varsinais-Suomessa kehitetään ratkaisuja, joiden vaikutus ulottuu maakuntaamme laajemmalle. Tämä työ antaa suuntaa myös uuden maakuntastrategian laadintaan", sanoo maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Kommentteja kaivataan ilmastotyön roolitukseen – kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyö keskeistä

Kunnilla on merkittävä rooli päästöjen vähentäjänä omissa toiminnoissaan, ilmastopositiivisen elinkeinotoiminnan kehittäjänä sekä kuntalaisten ilmastotekojen mahdollistajana. Ilmastotyö on tulevaisuustyötä ja tarjollaon nyt myösrahoitusmahdollisuuksia toimenpiteiden toteuttamiseen. Yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua kokonaisuuteen omalta osaltaan.

”Valonia on kuntien tukena esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöohjelmatyössä ja konkreettisten toimenpiteiden aikaansaamisessa. Monet ilmastopäästöjä merkittävästi vähentävät ratkaisut edellyttävät kuntien välistä yhteistyötä, osallistavaa suunnittelua ja halua tehdä asioita uudella tavalla”, kertoo Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Kyselyn pohjalta viimeistellään tiekartan ensimmäinen vaihe ja suunnitellaan sen toteuttamista vauhdittavaa yhteistyötä, työpajoja ja infotilaisuuksia. Kommentteja uusiin teemoihin kysytään tiekartan täydentyessä ensi vuoden aikana. Tiekarttatyötä organisoivat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Valonia osana valtakunnallista CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta.



Lisätiedot

Timo Metsä-Tokila

Ilmastovastuujaoston puheenjohtaja

0295 022 615

timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi

Merja Haliseva-Soila

erityisasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

0295 022 863

merja.haliseva-soila@ely-keskus.fi

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö, VALONIA

044 907 5995

riikka.leskinen@valonia.fi