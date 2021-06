Vårt Arkiv – Boråstapeterin rakastetut tapettiklassikot uusissa sävyissä

Jaa

Perinteikkäällä ruotsalaisella tapettivalmistajalla Boråstapeterilla on ainutlaatuinen historiallinen arkisto. Sieltä 11 ajatonta tapettia on saanut Vårt Arkiv -mallistossa uuden elämän päivitetyissä sävyissä. Mallit ovat kauniita yksittäin, tai upeita yhdessä!

Tapetit kertovat omasta ajastaan aina vuosisadan vaihteesta ja art decosta 1950-luvun retroon ja 1970-luvun väri-ilotteluun. Kuitenkin ne ovat riittävän klassisia sopimaan monenlaisiin koteihin rakennus- ja sisustustyylistä riippumatta. Uudet värisävyt luovat myös täysin uudenlaisia vaikutelmia.

Sukella keskelle arkistojen aarteita ja tutustu eri aikakausien tapettihelmiin!

1840-luku — Acanthus

Rehevän Acanthus-kukkatapetin alkuperäinen versio painettiin käsin huolellisesti kaiverretuilla puupaloilla 1840-luvulla. Tyyliteltyä, ornamenttimaista kuosia on painettu vuosikymmenien varrella useissa kauniissa väreissä. Nyt Acanthus-tapettia painetaan perinteisellä liimapainatuksella pehmeillä pastelleilla ja mustalla. Sen kaunis ja miellyttävä värimaailma sopii sekä moderneihin että perinteisempiin koteihin.

1910-luku — Vildvin

Vuosisadan vaihteessa orgaaniset, kiemurtelevat luontoaiheet olivat suosittuja. Vaikka Vildvin-tapetin syntymäaika ei ole tiedossa, värjätty paperi, painotekniikka ja vanhan tyylinen reunateksti yhdessä kuvion kanssa antavat vihjeitä ajoitukseen. Niiden perusteella Vildvin on todennäköisimmin peräisin 1910-luvulta. Nyt vallattomat viiniköynnökset on painettu kolmessa vaaleassa sävyssä.

1920-luku — Garbo & Madame

Iloista 1920-lukua leimasi vastaherännyt optimismi. Ensimmäisen maailmansodan ja espanjantaudin jälkeen ylellisyyden ja glamourin kaipuu oli suuri. Göteborgs Tapetfabrik suunnitteli elegantin, geometrisen art deco -tyylisen Garbo-tapetin aikakauden hengessä. Samalta aikakaudelta on peräisin myös näyttävä Madame-ruusutapetti. Alkuperäinen liimapainettu versio on toteutettu vähintään 12–13 värillä kostealla kostealle -tekniikalla. Näissä upeissa vintage-tapeteissa on säilytetty niiden unenomainen, ylellinen vaikutelma.

1940- ja 1950-luku — Nocturne & Bladverk

Tiheä, mutkitteleva lehvistö ja miellyttävän hillitty väripaletti kuvaavat Nocturne- ja Bladverk-tapetteja 1940- ja 1950-luvuilta. Juuri pehmeät, luonnolliset kuosit ja vaaleat ja lempeät sävyt olivat tyypillisiä tälle ajanjaksolle, ennen kuin muuttuivat 1950-luvulla graafisemmiksi ja abstraktimmiksi kuvioiksi. Maalauksellisissa, ajattomissa luontoaiheissa on kodikasta viehätystä. Ne ovat yhtä ihania lastenhuoneissa ja keittiöissä kuin olohuoneissa.

1950-luku — Schlager & Gråäng

1950-luvun tapeteissa on pehmeästi kaareutuvia muotoja ja uudestaan löydettyä (vaikkakin melko hillittyä) väri-ilottelua. Gråäng-tapetin herkät niittykukat edustavat orgaanista, romanttista suuntausta, joka oli edelleen vallalla. Schlager-kuosissa on nähtävissä 1950-luvun uudet abstraktit ja humoristiset tyyli-ihanteet. Klassisen, ajattoman kuosin uudet sävyt sopivat yhtä hyvin retrotyylisiin sisustuksiin kuin nykyaikaisiin koteihin.

1970-luku — Anita & Jane

1970-luku oli rohkeiden tapettien aikaa. Pääset lähelle, kun ajattelet suuria kuoseja, vahvoja kontrasteja ja ennakkoluulottomia värivalintoja. Samaan aikaan hurmaannuttiin Arts and Crafts -liikkeen luonnollisista romanttisista ihanteista. Anita ja Jane ovat molemmat 1970-lukulaisia kukkatapetteja, mutta luonteeltaan täysin erilaisia. Valitse iloinen ja leikkisä retro tai hienostunut eleganssi William Morrisin hengessä.

2010-luku — Alicia

Alicia-tapetti, jonka alkuperäisversion Sissa Sundling maalasi käsin vuonna 2015, on nykyaikaisen arkistomme nuori klassikko. Kuvio on nimetty ruotsalaisen Alicia Vikanderin mukaan, joka voitti vuonna 2016 Oscarin roolistaan elokuvassa The Danish Girl. Alicia-tapettimme on upea, tyylikäs kukkakuosi, joka on toteutettu klassisella liimapainatustekniikalla neljässä viehättävässä sävyssä. Yli satavuotiaan käsityöperinteen hedelmä on yhtä lailla nykyaikaiseen kotiin sopiva tapetti.



